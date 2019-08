Thomas Detry grimpe dans le top 10 en Suède

Pieters et Detry remportent la Coupe du monde de golf, une première pour la Belgique - Golf... Les Belges Thomas Pieters et Thomas Detry ont remporté dimanche à South Oakleigh, en banlieue de Melbourne en Australie, la Coupe du monde de golf, tournoi comptabilisé par les circuits américain (PGA Tour) et européen (European Tour) doté de 7 millions de dollars. C'est la première fois de l'histoire de la "World Cup of Golf" que la Belgique s'impose dans ce tournoi entre duos de différentes nations. Les deux Thomas s'étaient hissés en tête du classement vendredi à l'issue du deuxième tour, à égalité avec le duo sud-coréen composé de Byeong hun-An et Si-woo Kim. Samedi, après le 3e tour, le duo belge s'était isolé devant, possédant 5 coups d'avance sur les Mexicains Abraham Ancer et Roberto Diaz, les Italiens Andrea Pavan et Renato Paratore et les Sud-Coréens.