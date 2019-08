Le golfeur belge Thomas Detry fera prochainement son entrée dans le Guinness Book après avoir effacé des tablettes le "Fastest Hole Of Golf By An Individual". En mêlant golf et sprint, Thomas Detry a réussi, en une minute et 29 secondes, à propulser sa balle dans un trou placé 500 mètres plus loin que son point de départ. Le précédent record était d'1'33''.