Thomas Detry 4e après le premier tour du British Masters

Avec un premier tour conclu en 66 coups, Thomas Detry se trouve dans le haut du classement au British Masters de golf (European Tour/3 millions de livres) qui se déroule sur le green d'Hillside dans la ville anglaise de Southport.

Le Bruxellois de 26 ans, qui avait dû abandonner en Chine la semaine dernière à cause d'une blessure, s'est tout de suite mis en rythme. Avec un birdie-eagle-birdie sur ses trois premiers trous, il a pris la tête du classement. Après un bogey et un birdie, Detry comptait 32 coups après neuf trous. Sur la deuxième partie du parcours, il a encore réalisé trois birdies et a été à la faute au dernier trou. Avec 66 coups, six sous le par, Detry compte trois coups de plus que l'Anglais Matthew Jordan qui a réalisé un sans faute en 63 coups et qui occupe seul la tête. Jordan compte deux coups d'avance sur son compatriote Matt Wallace et le Suédois Marcus Kinhult.

Nicolas Colsaerts a pris, pour sa part, un mauvais départ. Il a réalisé un bogey et un double bogey sur ses trois premiers trous. Le Bruxellois a encore réalisé trois birdies mais devait encore inscrire un bogey sur sa carte. Il est classé 91e après un tour en 73 coups.

Classement après le premier tour:

1. Matthew Jordan (Ang) 63 -9

2. Matt Wallace (Ang) 65

. Marcus Kinhult (Suè) 65

4. Thomas Detry (Bel) 66

. Robert Karlsson (Suè) 66

. Richie Ramsay (Eco) 66

. Lee Westwood (Ang) 66

8. Jack Singh Brar (Ang) 67

. Sean Crocker (USA) 67

10. Tommy Fleetwood (Ang) 68

. Ross Fisher (Ang) 68

. Andrew Johnston (Ang) 68

. Jordan Smith (Ang) 68

. Michael Hoey (IrN) 68

. Martin Kaymer (All) 68

. Scott Hend (Aus) 68

. Robert Macintyre (Eco) 68

. Matthieu Pavon (Fra) 68

. Lasse Jensen (Dan) 68

. Ashley Chesters (Ang) 68

...

91. Nicolas Colsaerts (Bel) 73