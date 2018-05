Quatre golfeurs belges parmi les 64 derniers au Belgian Knockout

Avec Thomas Detry, Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters et Christopher Mivis, la Belgique compte quatre représentants qualifiés pour la phase finale du Belgian Knockout, le tournoi de golf du circuit européen (EPGA) doté de 1 million d'euros, vendredi sur le parcours de Rinkven à Schilde.

Après un premier tour de 66 coups, Detry, 25 ans, avait les meilleures cartes en main. Premier ex-aequo, il n'a pas eu à prendre plus de risques, ce qu'il n'a pas fait non plus. Avec un 2e tour en 69 coups, il présente un total de 136 coups, ce qui l'a placé au 3e rang.

"J'avais déjà obtenu une bonne position après le premier jour", a expliqué Detry. "Ce matin, il faisait très froid et la balle n'a pas roulé comme hier. Outre trois birdies, je n'ai écrit qu'un seul bogey sur ma carte. La confiance est élevée en ce moment."

Colsaerts a signé le par au 2e tour après quatre birdies et autant de bogeys. Il partage la 18e place. "Aujourd'hui, c'était un tour avec des hauts et des bas. Cependant, le tournoi recommence à partir de zéro avec les éliminations directes."

Pieters, qui n'était que 84e après le premier tour, a réussi une belle remontée. Après sept birdies contre trois bogeys, et un total de 67 coups, il se retrouve 24e ce qui était amplement suffisant pour disputer les tours à élimination directe. "Aujourd'hui, je me sentais beaucoup mieux qu'hier. Le premier jour, les birdies ne voulaient pas rentrer. Au premier trou, j'ai immédiatement dû concéder un bogey, mais au douzième trou, j'ai réussi un beau birdie, ce qui m'a donné confiance. Aujourd'hui, j'ai attendu patiemment mes opportunités et j'ai pu en profiter. Demain, le compteur est de nouveau à zéro et ce sera de l'homme à homme sur neuf trous."

Christopher Mivis est le quatrième Belge à s'être qualifié. Le joueur de 29 ans, originaire de Wuustwezel, a signé trois birdies contre deux bogeys. Avec son score de 141 coups, il est 31e et s'est facilement placé en ordre utile pour les KO.

Samedi, trois manches à élimination directe (trente-deuxièmes, seizièmes et huitièmes de finale) seront au programme dans lesquelles les duels homme contre homme se joueront sur neuf trous. Le top 8 se retrouvera dimanche pour les quarts, demies et la finale.