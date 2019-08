Pieters seul leader du Masters tchèque avant la dernière journée

Thomas Pieters pointe en tête du Masters de Tchéquie de golf, une épreuve de l'European Tour, après le troisième tour joué samedi sur le parcours de l'Albatross Golf Resort à Vysoký Újezd.



L'Anversois, déjà vainqueur du tournoi en 2015 et deuxième en 2016, compte une longueur d'avance sur l'Espagnol Adri Arnaus avant l'ultime journée.



Après deux premières cartes de 67 rendues jeudi et vendredi, Thomas Pieters a fait encore mieux samedi en ponctuant ses 18 trous en 66 coups, soit six sous le par. Pour ce faire, le Belge de 27 ans a signé un eagle, six birdies et deux bogeys. Avec un total de 200 coups, il devance d'une longueur Adri Arnaus, avec qui il partagera le dernier flight dimanche.



Un quatuor de golfeurs, avec les Suédois Rikard Karlberg et Robert Karlsson, l'Italien Edoardo Molinari et le Chilien Hugo Leon, est en embuscade à deux points.



"J'ai très bien drivé dans la première partie du parcours et cela m'a donné de nombreuses occasions de birdies. C'est grâce à ça que j'ai presque pu faire un albatros (trois sous le par) sur le trou N.9", a analysé Thomas Pieters. "Si je continue à bien driver, j'aurai des opportunités dimanche."



Dans le même temps, Nicolas Colsaerts a perdu six places après un troisième tour en 71 coups (-1) à la suite de quatre birdies, un bogey et un double bogey. Il pointe à la 39e place avec un total de 210 coups.