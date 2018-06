Pieters et Detry franchissent le cut, Colsaerts éliminé à l'Open de France

Thomas Pieters et Thomas Detry se sont qualifiés pour les derniers tours de l'Open de France, tournoi de golf du circuit européen de golf doté de 7 millions de dollars qui se dispute à Guyancourt près de Paris. Nicolas Colsaerts est éliminé.

Pieters, 4e après la première journée grâce à ses 69 coups, a perdu plusieurs places à cause d'un deuxième tour en 73 coups. Suite à ses deux birdies et ses quatre bogeys, il recule à la 16e place avec un total de 142 coups (par). Il compte désormais six coups de retard sur le leader, le Suédois Marcus Kinhult qui a réalisé un deuxième tour en 65 coups. Celui-ci compte deux coups d'avance sur l'Anglais Chris Wood.

Vingt-deuxième, Detry a connu une journée positive avec un bilan de 69 coups. Les quatre birdies et deux bogeys inscrits sur sa carte ce vendredi lui permettent de se présenter avec un total de 143 coups (+1) au terme des deux premiers tours.

Nicolas Colsaerts n'accompagnera les deux autres belges lors de la suite du tournoi. Le seul birdie réalisé par le golfeur bruxellois ne lui a pas permis de remonter le classement d'autant plus qu'il a également signé un double bogey et quatre bogey. Avec un total de 149 coups (+7), il est 85e et éliminé.

Classement après le deuxième tour de l'Open de France

1. Marcus Kinhult (Suè) 136=71-65 -6

2. Chris Wood (Ang) 138=70-68

3. Jon Rahm (Esp) 139=70-69

. Bradley Dredge (PdG) 139=67-72

5. Matthew Fitzpatrick (Ang) 140=71-69

. Justin Thomas (USA) 140=70-70

. Grégory Havret (Fra) 140=70-70

. Julian Suri (USA) 140=70-70

9. Alvaro Quiros (Esp) 141=74-67

. Paul Dunne (Irl) 141=74-67

. Tyrrell Hatton (Ang) 141=74-67

. Mikko Ilonen (Fin) 141=72-69

. Pedro Oriol (Esp) 141=71-70

. Russell Knox (Éco) 141=71-70

. Jordan Smith (Ang) 141=71-70

16. Thomas Pieters (Bel) 142=69-73

22. Thomas Detry (Bel) 143=74-69

-------------------------------------------------

85. Nicolas Colsaerts (Bel) 149=73-76