Pieters et Detry: "Ce serait beau de jouer la Ryder Cup ensemble"

Neuf jours après leur succès à la Coupe du monde de golf, Thomas Pieters et Thomas Detry ont donné une conférence de presse à la Maison du Sport de Gand mardi. "C'est sans aucun doute le plus beau moment de ma carrière", a déclaré Pieters. "C'est un rêve qui est devenu réalité", a raconté Detry.

À Melbourne, les deux compères sont parvenus à réaliser un exploit en devant les premiers Belges à remporter ce tournoi mondial qui se dispute par paires. "Enfin, je gagne à nouveau", a entamé Pieters mardi.

"Cela faisait deux ans que je ne gagnais pas. Jouer pour son pays, c'est toujours quelque chose de spécial, d'autant plus que je jouais avec mon meilleur ami. Quand je vois que les noms des plus grands golfeurs son gravés sur ce trophée, je suis très fier de pourvoir le ramener en Belgique."

"Cela faisait également deux ans que je ne gagnais pas", a poursuivi Detry. "J'étais impatient de disputer ce tournoi. Avec Thomas, on se connait depuis les années du sport études. Nous nous sommes aussi côtoyés à l'Université de l'Illinois où l'on a joué ensemble plusieurs années. J'ai appris beaucoup à ses côtés et je suis devenu un meilleur golfeur la saison dernière. L'an prochain, j'aimerais remporter un tournoi et intégrer le top 100 mondial."

Thomas Pieters est lui aussi tourné vers l'avenir et espère pouvoir à nouveau faire équipe avec son ami. "J'ai vécu une année de hauts et de bas avec peu d'opportunités de remporter un tournoi. Avoir manqué la Ryder Cup fut une vraie déception pour moi mais qui sait, on pourra peut-être la disputer ensemble l'année prochaine", a-t-il souri. "On a prouvé qu'on était une équipe fantastique. Ce serait comme une victoire pour moi. Le prochain objectif que j'ai noté dans mon calendrier, c'est le Belgian Knockout à Schilde du 30 mai au 2 juin. Detry, Colsaerts et moi allons nous battre devant notre public pour décrocher la victoire."