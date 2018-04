Pieters éliminé après deux tours au Masters, Reed prend la tête, Woods passe le cut

Après un deuxième tour en 78 coups, Thomas Pieters n'a pas réussi à franchir le cut du Masters de golf, premier Majeur de la saison 2018 doté de 11 millions de dollars, vendredi, à Augusta, aux Etats-Unis.

L'Anversois, 26 ans, a commencé son deuxième tour par un bogey suivi d'un birdie. Suite à deux bogeys et deux double bogeys, il affichait déjà un score de +6 après 9 trous. Il s'est ressaisi avec des birdies aux trous 12 et 13, mais deux nouveaux bogeys, aux trous 15 et 17 l'ont contraint à rendre une carte de 6 au-dessus du par.

Quatrième du Masters l'an passé, Pieters totalise un score de 151 après deux tours, 7 au-dessus du par. C'est deux coups de trop pour passer le cut, réservé au top-50.

Patrick Reed, 27 ans, s'est emparé de la tête du classement grâce à un deuxième tour bouclé en 66 coups (-6). Il devance de deux coups l'Australien Marc Leishman. Le Suédois Henrik Stenson est troisième à quatre coups. Six joueurs du top-10 mondial son actuellement dans les dix premiers du classement: Dustin Johnson, Justin Thomas, Jordan Spieth, Justin Rose, Rory McIlroy et Rickie Fowler. Le quadruple lauréat de l'épreuve Tiger Woods a réussi à passer le cut malgré un deuxième tour en 75 coups qui l'a fait reculer de la 29e à la 40e place.