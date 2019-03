Pieters 41e, Detry 55e et Colsaerts 66e du Maybank Championship remporté par Hend

Après un samedi noir, les trois meilleurs golfeurs belges ont retrouvé leur niveau dimanche lors de la dernière journée du Maybank Championship, l'épreuve du circuit européen doté de 3 million de dollars qui se jouait sur le parcours de Saujana à Shah Alam, en Malaisie. Thomas Pieters, Thomas Detry et Nicolas Colsaerts ont rendu des cartes sous le par et ont terminé l'épreuve respectivement aux 41e, 55e et 66e rangs.

Pieters a effectué ses 18 trous en 71 coups. S'il a rentré 5 birdies il n'a pu éviter 4 bogeys. Il a gagné une place au classement final (41e/285), lui qui était en tête après le 2e tour avant de craquer lors du 3e parcours (78).

Detry, après son score de 76, a signé un 70 dimanche grâce à 5 birdies et 3 bogeys et est remonté de 5 rangs (55e/287).

Colsaerts, tombé à la 73e et dernière place après son parcours de samedi qui lui a demandé 78 coups, a bien failli signer la meilleure carte de l'ultime journée après six birdies. Mais sur le dernier trou (le 9 pour lui) il a concédé un double bogey et a terminé en 68. Il termine à la 66e place ex-aequo (290).

La victoire est revenue à l'Australien Scott Hend qui a battu l'Espagnol Nacho Elvira au premier toiur du barrage. Tous deux ont termine l'épreuve en 273 coups. Hend a décroché la 14e victoire professionnelle de sa carrière.