Pas d'US Open pour Chloé Leurquin

Chloé Leurquin n'est pas parvenue à se hisser dans le tableau final de l'US Open de golf. Elle a terminé 27e du tournoi européen de qualification pour le 3e tournoi majeur de la saison de golf féminin, lundi à Denham, en Angleterre.

La Waterlootoise de 27 ans devait terminer dans le top 4 pour décrocher son billet pour l'US Open, qui aura lieu du 31 mai au 3 juin à Shoal Creek, en Alabama.

Chloé Leurquin a vu ses chances s'envoler dès le 1er tour, bouclé en 79 coups (+7), après avoir noté six bogeys et un double bogey contre un seul birdie. Elle a fait mieux au 2e tour en remettant un carte de 75 (+3) sur laquelle on trouvait quatre bogeys et un birdie. Mais sa 27e place ne lui permet pas de se qualifier. Elle pointe à 7 coups de la 4e place, occupée par l'Autrichienne Sarah Schober.

La Suédoise Linn Grant, toujours chez les amateurs, a remporté le tournoi de qualification avec un total de 137 coups. Elle a 7 coups d'avance sur la 2e, l'Ecosssaise Catriona Matthew, qui avait remporté le British Open en 2009.

. Classement final:

1. Linn Grant (Suè) am.137=67-70 -7

2. Catriona Matthew (Eco)144=69-75

3. Mel Reid (Ang)146=75-71

4. Sarah Schober (Aut)147=72-75

---------------------------------------------

27. Chloé Leurquin (Bel)154=79-75