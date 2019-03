Nicolas Colsaerts troisième après la première journée du Qatar Masters

Nicolas Colsaerts a bien commencé le Qatar Masters, tournoi de golf du circuit européen (EPGA) doté de 1,75 million de dollars, ce jeudi. Le Bruxellois, 36 ans, occupe la troisième position à l'issue d'un premier tour bouclé en 68 coups, quatre sous le par. Il pointe à un coup de l'Espagnol Adri Arnaus et du Sud-Africain Justin Walters. Thomas Pieters et Thomas Detry se partagent la 29ème place avec 70 coups.

Colsaerts a dû inscrire un bogey sur sa carte au deuxième trou. Il a parfaitement renversé la situation grâce à cinq birdies au cours des dix derniers trous. Il a même eu l'occasion de prendre la tête au dernier trou, mais a manqué le putt du birdie.

"Le vent a rendu cela difficile, mais j'ai déjà joué plusieurs fois ici et je savais que les neuf premiers trous étaient plus compliqués que les neuf suivant avec le vent", a déclaré Colsaerts. "J'étais donc confiant d'avoir des opportunités de birdie vers la fin. J'ai eu de bons résultats ici dans le passé et je pouvais m'appuyer sur cette expérience. Ce qui n'enlève pas que c'était difficile de jouer. Selon les prévisions météorologiques, c'était le jour le plus venteux de la semaine. Les prochains jours devraient être plus faciles. Je suis heureux d'avoir pu relever ce défi jusqu'au bout. Cette saison, je n'ai pas encore manqué le cut une seule fois. C'est très bien, même si cela peut être encore mieux. Dimanche, j'espère lutter pour une place en haut du classement."