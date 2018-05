Nicolas Colsaerts seul Belge en quarts de finale du Belgian Knockout

Nicolas Colsaerts est le seul des quatre Belges présents dans la phase par élimination directe à avoir rejoint samedi soir les quarts de finale du Belgian Knockout de golf, l'épreuve du circuit européen (EPGA) dotée de 1 million d'euros, qui se joue sur le parcours international Rinkven à Schilde.

Le Bruxellois de 35 ans a écarté l'Ecossais Richie Ramsay lors de son premier match à élimination directe joué sur neuf trous. Le joueur le plus expérimenté de notre pays a pris un départ de feu en rentrant trois birdies sur les quatre premiers trous. Ramsay, qui a déjà remporté trois victoires sur le circuit européen, a réussi un birdie au huitième trou. Il devait gagner le 9e trou espérer arracher le droit à un trou de barrage. Les deux joueurs ont réussi le même score.

Du coup, Colsaerts se retrouvait en seizième de finale. Il y a d'emblée été mené par l'Italien Lorenzo Gagli qui a conservé son avance jusqu'au 7e trou. Le 161e mondial a alors signé un birdie et au trou suivant, Gagli a manqué son putt pour le par et Colsaerts rejoignait le Top 16. Son adversaire, le Danois Joachim B Hansen est allé à la faute au deuxième trou. Au quatrième, Colsaerts a réussi un birdie, après quoi il a pu écrire un eagle (-2) sur sa carte au septième trou pour porter son avance à 4 coups. Hansen a réalisé un birdie sur le dernier trou, mais Colsaerts avait son billet pour les quarts de finale. "C'est tout simplement fantastique d'obtenir autant de soutien de la part du public", a reconnu 'the Brussels Bomber'. "Cela vous donne un énorme coup de pouce. Mon dernier match était bien meilleur que le deuxième. Je suis maintenant parmi les huit derniers, mais demain il y a un maximum de trois matchs au programme et avec seulement neuf trous à jouer, dans chaque match. rien de mal ne devrait vraiment se produire."

Colsaerts peut devenir le successeur de Flory Van Donck, qui a remporté son cinquième titre à l'Open de Belgique en 1956. En quart de finale, il affrontera l'Anglais James Heath.

Thomas Detry, qui était le meilleur Belge jeudi (1e ex aequo) et vendredi (3e) a plié dès le premier match face à l'Anglais Laurie Canter. Christopher Mivis a également été éliminé dans son premier match par Michaël Lorenzo-Vera. "Je n'étais pas assez bien aujourd'hui", a expliqué Mivis. "Les choses ne se déroulaient pas comme ces derniers jours. Vera a fini devenu deuxième à l'Open de Sicile la semaine dernière et dans les séries éliminatoires il a joué à un très haut niveau. Lors de mes cinq premiers tournois du European Tour, j'ai réussi le cut à trois reprises et c'est à nouveau positif."

Thomas Pieters, 60e du classement mondial, a fait jeu égal jusqu'au sixième trou en 32e de finale. Au septième trou, il a commis une erreur, où son adversaire, l'Allemand Maximilian Kieffer, a réussi un birdie. L'écart fut immédiatement doublé dans le trou N.8 après une nouveau birdie de Kieffer qui éliminait le N.1 belge.