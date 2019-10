Nicolas Colsaerts prend le large à l’Open de France

Nicolas Colsaerts s’est échappé en tête du classement de l’Open de France de golf, tournoi du Tour européen doté de 1,6 million de dollars, samedi, sur le parcours du Golf National à Guyancourt à l’issue du troisième tour. Colsaerts possède désormais trois coups d’avance sur son plus proche poursuivant, le Sud-Africain George Coetzee, alors qu’il ne reste qu’un seul tour à disputer.

Colsaerts, 36 ans, et Coetzee, 33 ans, se partageaient la première place après le deuxième tour.

Le Bruxellois a frôlé le sans-faute samedi : alors qu’il avait réalisé quatre birdies, il a commis sa seule faute (bogey) au 17e trou. Il a terminé son parcours par un nouveau birdie, son cinquième de la journée, rendant une carte de 67, quatre sous le par.

De son côté, Coetzee a réussi quatre birdies, mais un bogey et surtout un double bogey au 13e trou l’ont empêché de suivre le rythme de Colsaerts. Avec son total de 200, 13 sous le par, le Bruxellois compte trois coups d’avance sur Coetzee et quatre sur un duo formé par l’Américain Kurt Kitayama et le Gallois Jamie Donaldson.

"J’ai à nouveau passé une bonne journée", a déclaré Colsaerts. "Je n’ai jamais regardé le tableau des scores. Je suis ici pour accomplir une mission. Au début du tour, comme hier, c’était difficile de jouer. Après, c’était plus facile. Le Golf National est un parcours difficile, tu ne dois pas perdre ta concentration. Je frappe bien la balle et je contrôle mes émotions. Ce tournoi est l’un des plus anciens du circuit et l’ajouter à mon palmarès serait fantastique. Cependant je ne devrais pas trop y penser et jouer comme les trois premiers tours."

Nicolas Colsaerts attend une victoire depuis 2012 et son succès au World Match Play. La saison précédente, il avait remporté l’Open de Chine. Un succès serait d’autant plus important pour le Bruxellois qu’il doit encore assurer sa carte sur le Tour européen pour la saison prochaine.

Thomas Detry a lui reculé de la 13e à la 15e position après un tour en 70 coups, un sous le par, comprenant 4 birdies et 3 bogeys. Il totalise 209 coups (-4)

Thomas Pieters a gagné de son côté 15 places. Sa carte de 69, avec 5 birdies et 3 bogeys, le propulse en 32e position avec un total de 212 (-1).

. Classement après le 3e tour (par 71)

1. Nicolas Colsaerts (BEL) 200 = 67-66-67 -13

2. George Coetzee (AfS) 203 = 65-68-70

3. Jamie Donaldson (PdG) 204 = 71-67-66

. Kurt Kitayama (USA) 204 = 66-68-70

5. Gavin Moynihan (Irl) 205 = 68-69-68

. Joachim B. Hansen (Dan) 205 = 68-68-69

. Richie Ramsay (Eco) 205 = 66-69-70

8. Brandon Stone (AfS) 206 = 68-69-69

. Martin Kaymer (All) 206 = 68-69-69

. Benjamin Hebert (Fra) 206 = 66-71-69

...

15. Thomas Detry (BEL) 209 = 71-68-70

32. Thomas Pieters (BEL) 212 = 74-69-69