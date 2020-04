Nicolas Colsaerts, parti skier en Suisse, y est resté confiné avec sa femme et son fils

Durant le confinement lié au coronavirus, nous tentons, au travers d'articles divers et variés, de prendre des nouvelles des sportives et sportifs belges. Comment vivent-ils cette période ? Comment font-ils pour poursuivre l'entraînement ?

Depuis la semaine dernière, nous vous proposons de suivre des directs sur Instagram. Après avoir accueilli Thierry Neuville, Thomas Meunier, Philippe Gilbert, Khalilou Fadiga, Roméo Elvis, Tom Boon ou Pablo Andrès, Benjamin Deceuninck a posé quelques questions ce mercredi au golfeur brabançon Nicolas Colsaerts.

"Je suis en Suisse, car j'y étais en vacances aux sports d'hiver, a souligné Nicolas Colsaerts. Et avec le lockdown, on a décidé d'y rester. Comme j'habite à Monaco, à côté de la France, on aurait été "privés" de mouvement. Ici, on a le soleil, et tout va bien !"

"J'étais venu pour skier deux semaines, et je n'avais pas pris de matos avec. J'ai acheté des skis de rando et je me fais 2h-2h30 de montée tous les 2-3 jours. Je vois ma femme et mon petit garçon de deux ans, je n'en ai pas trop l'occasion en voyageant 30 à 35 semaines par an pour le golf. Cela fait presque vingt ans que je fais ça, ça fait donc bizarre d'être confiné, mais comme la majorité des gens, je me suis fait une raison. Le sport passe bien après tout ce qui arrive actuellement. Mais là, ça commence quand même à me démanger !"