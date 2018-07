Nicolas Colsaerts 19e et Thomas Pieters 40e, victoire de Russel Knox

Nicolas Colsaerts s'est classé 19e de l'Open d'Irlande de golf, tournoi du circuit européen EPGAet doté de 7 millions de dollars, dimanche sur le parcours de Ballyliffin, en Irlande du Nord. Thomas Pieters a pris la 40e place d'un tournoi remporté par l'Ecossais Russel Knox.

Russell Knox a battu en barrage le Néo-Zélandais Ryan Fox. Knox et Fox ont terminé le 4e et dernier tour à égalité avec un total de 274, soit 14 sous le par, et en barrage, joué sur le trou N.18, l'Ecossais s'est imposé d'un coup pour enlever son premier tournoi de la Rolex Series. Il était deuxième derrière Rory McIlroy en 2016.

L'Espagnol Jorge Campillo a pris la 3e place (-13) juste devant son compatriote Jon Rahm, 5e joueur mondial, alors que McIlroy, organisateur du tournoi, n'a pu faire mieux que 28e (-2).

Côté belge, Nicolas Colsaerts a rendu une carte de 69 (-3) dimanche, avec 6 birdies et 3 bogeys. Il termine à 9 coups de Knox.

Thomas Pieters, 59e dimanche matin, a progressé de 19 places au classement après son 4e tour en 70 coups.

Classement final:

1. Russell Knox (Eco) 274=71-69-68-66 -14

(vainqueur en barrage)

2. Ryan Fox (N-Z) 274=67-69-70-68

3. Jorge Campillo (Esp) 275=70-71-69-65

4. Jon Rahm (Esp) 276=74-69-67-66

. Erik Van Rooyen (AfS) 276=71-65-66-74

6. Thorbjørn Olesen (Dan) 279=72-69-70-68

. Zander Lombard (AfS) 279=70-68-72-69

. Andy Sullivan (Ang) 279=73-72-65-69

. Danny Willett (Ang) 279=68-70-69-72

10. Matthieu Pavon (Fra) 280=68-68-73-71

. Raphaël Jacquelin (Fra) 280=71-70-68-71

...

19. Nicolas Colsaerts (Bel) 283=72-70-72-69

4O. Thomas Pieters (Bel) 288=73-72-73-70