McIlroy et Pieters éliminés au mondial de match-play, Thomas désormais favori

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, le double vainqueur australien Jason Day, l'Américain Jordan Spieth et notre compatriote Thomas Pieters ont été éliminés du Championnat du monde de match-play de golf à l'issue de la 3e et dernière journée de la phase de poules, vendredi à Austin, au Texas. La moitié des qualifiés sont Américains.

McIlroy, vainqueur dimanche dernier du prestigieux Arnold Palmer Invitational, a en effet concédé sa deuxième défaite en trois matches face à l'Américain Brian Harman (5 et 3) .

"Rory n'a pas produit son meilleur golf alors que j'ai très bien joué de mon côté", s'est félicité Harman qui participera aux 8e de finale ce samedi.

"La fatigue mentale et physique du week-end dernier s'est fait sentir", a regretté l''ancien N.1 mondial.

Thomas Pieters qui a égalisé grâce à un birdie réussi au 18e et dernier trou où il a frappé la balle à 325 mètres avant de conclure en deux coups, a concédé le nul face à l'Américain Kevin Na dans un groupe où Alexander Noren a gagné ses trois matches. Le Suédois se mesurera au tour suivant à l'Américain Patrick Reed qui a sorti son compatriote et partenaire de Ryder Cup Jordan Spieth, 4e mondial.

Jeudi, un autre favori, le N.1 mondial et tenant du titre Dustin Johnson, avait déjà mordu la poussière, tout comme l'Espagnol Jon Rahm, 3e au classement mondial.

Cette hécatombe fait les affaires du N.2 mondial, l'Américain Justin Thomas qui fait désormais figure de favori de l'épreuve.

Il a décroché sa troisième victoire en trois matches et sa qualification en surclassant l'Italien Francesco Molinari (7 et 5) et sera opposé en 8e de finale au Sud-Coréen Kim Si-woo.

En cas de succès final dimanche soir, Thomas deviendrait le nouveau numéro un mondial.

L'Espagnol Sergio Garcia, vainqueur du dernier Masters, n'a lui non plus pas connu la défaite en phase de poules et affrontera l'Américain Kyle Stanley.

Le Championnat du monde de match-play est l'un des quatre tournois WGC de l'année, les plus importants et mieux dotés après ceux du Grand Chelem.

Le match-play est un format de compétition où deux joueurs s'affrontent sur un parcours et l'unité de score est le trou, et non pas les coups.