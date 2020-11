Masters de Golf : Paul Casey leader provisoire, Tiger Woods à l'affût

Le "Tigre" est à l'affû t: le tenant du titre Tiger Woods, en quête d'un seizième Majeur, a pris un solide départ derrière le leader provisoire Paul Casey au Masters d'Augusta, jeudi lors d'une première journée perturbée par la pluie et interrompue par l'obscurité.

Ce sont pas moins de 44 golfeurs sur les 92 engagés qui devront finir leur premier tour tôt ce vendredi matin à partir de 7h30 heure locale (13h30 belges), dans des conditions appelées à être plus clémentes jusqu'à dimanche. Jeudi, les orages ont retardé le tee-time de presque trois heures.

Pour la première fois en 84 éditions, le prestigieux tournoi du Grand Chelem d'avril a été reporté à novembre en raison de la pandémie de Covid-19. Mais qu'importe la saison, printanière ou automnale, le soleil ou la pluie, Woods, en quête d'un sixième titre à Augusta pour égaler Jack Nicklaus, y garde ses bons repères.

Auteur de quatre birdies, il a rendu une carte de 68, égalant son meilleur score réussi sur un premier tour dans ce tournoi, pour se classer cinquième en compagnie de sept autres concurrents, dont le Sud-Africain Louis Oosthuizen, l'Anglais Lee Westwood, le Japonais Hideki Matsuyama ou encore l'Américain Patrick Reed.

"J'ai la sensation d'avoir tout fait très bien. J'ai bien drivé, bien putté, mes coups de fers étaient bons. J'aurais juste aimé rentrer un peu plus de putts parce que je les ai tous ratés du côté haut du trou", a commenté la star de 44 ans.

"Je crois que c'est surtout ma connaissance de ce parcours qui a été prépondérante. J'ai partagé tant de séances d'entraînement avec d'anciens vainqueurs. J'ai pu en plus être capable de m'y imposer tôt dans ma carrière et donc de pouvoir revenir chaque année, d'engranger un savoir précieux à chaque édition", a dit Woods pour expliquer cette probante entame.

Bien placé, il n'en reste pas moins à trois longueurs du leader Paul Casey, qui reste sur une deuxième place au dernier Championnat PGA, son meilleur classement en Grand Chelem.

L'Anglais âgé de 43 ans a été remarquable sur son premier tour, avec un eagle réussi au deuxième trou et cinq birdies pour un total de -7 (65).

"Je n'ai pas vraiment joué un grand golf depuis que la pandémie s'est installée. Je suis si excité et heureux d'être ici, j'ai beaucoup travaillé pour bien jouer sur ce parcours et ça payé", s'est-t-il félicité.

Il devance de deux coups les Américains Webb Simpson et Xander Schauffele. Justin Thomas, qui les a rejoint juste avant la nuit après dix trous disputés, pourra tenter de l'inquiéter tôt vendredi matin au moment de finir son premier tour.

Parmi les autres prétendants pour endosser la fameuse veste verte, le N.2 mondial Jon Rahm a lui aussi bien commencé son tournoi, avec un total de -3 (69) qui le place au treizième rang provisoire. Un troisième bogey sur son avant-dernier trou, après un eagle et quatre birdies, l'a empêché d'accrocher le wagon Woods.

Le N.1 mondial Dustin Johnson, qui a contracté le coronavirus il y a quelque semaines, fait partie avec l'Anglais Justin Rose des sept joueurs qui côtoient l'Espagnol, mais après seulement 9 trous joués.

Quant à Bryson DeChambeau, lauréat du dernier US Open, il a connu une journée en forme de montagnes russes. Mais ses deux birdies aux derniers trous lui ont permis de finir en embuscade avec -2 (70) à la 21ème place, effaçant notamment un double bogey commis sur le 13ème.

"Je me sens chanceux d'avoir ce score. Je n'ai pas bien exécuté mes coups. Aujourd'hui, ce n'était pas mon meilleur golf et pourtant je suis à -2...", a dit le sixième mondial.

Enfin, le Nord-Irlandais Rory McIlroy, qui vise un premier sacre aux Masters pour compléter sa collection de Grands Chelems, et le jeune Américain Collin Morikawa, vainqueur cet été de l'USPGA, ont aussi dû stopper leur tour. Ils en étaient à 0 après neuf et dix trous. Eux aussi pourront essayer de faire mieux dans quelques heures.