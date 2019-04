Manon De Roey termine sixième à l'Open de Terre Blanche

Avec un dernier tour en 72 coups, Manon De Roey a terminé 6e du Terre Blanche Ladies Open de golf, comptant pour le Let Access Series et doté de 40.000 euros, dimanche aux Tourrettes, en France. Fanny Cnops s'est classée 36e.

Septième au départ, De Roey a grimpé jusqu'en deuxième position grâce à des birdies aux trous 6, 7 et 8. Mais des bogeys aux points 11 et 15 l'ont fait reculer en 6e position. Au décompte final, elle comptait 216 coups, trois de plus que l'Autrichienne Sarah Schober, qui a battu l'Anglaise Haley Davis grâce à un birdie dans le playoff.

. Le classement final:

1. Sarah Schober (Aut)213=71-70-72 -3

(après playoff)

2. Haley Davis (Ang)213=64-75-74

3. Isabelle Deilert (Suè) 214=70-74-70

4. Jade Schaeffer-Calmels (Fra)215=71-74-70

. Lucrezia Colombotto Rosso (Ita)215=73-71-71

6. Manon De Roey (Bel)216=69-75-72

. Mathilde Claisse (Fra) am.216=73-69-74

. Tiia Koivisto (Fin)216=69-72-75

...

36. Fanny Cnops (Bel)225=74-75-76