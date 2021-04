Le Soudal Open : Un nouveau tournoi de golf au calendrier de l'European Tour en Belgique en 2022

La Belgique disposera à nouveau en 2022 d'un tournoi de golf comptant pour l'European Tour, rapporte le quotidien De Tijd mardi. L'épreuve sera organisée à Schilde, dotée d'un montant d'un million d'euros, au mois de mai ou juin.

Le retour d'un tournoi de ce calibre au sein des 42 tournois du circuit de l'European Tour, qui se situe juste en dessous des rendez-vous du Grand Chelem sur la carte du golf mondial, sera possible grâce à l'apport notamment de Soudal, l'entreprise de matériaux de construction basée à Turnhout de Vic Swerts, en collaboration avec la société de marketing sportif Golazo. Un accord porte sur trois ans.

Le Soudal Open se déroulerait ainsi durant quatre jours sur les greens du Rinkven International Golf Club de Schilde en terre anversoise.

"C'est bien que la Belgique puisse à nouveau disposer d'un tournoi de ce niveau", a confirmé Andy Hancock, le directeur du tournoi du futur Soudal Open et senior consultant chez Golazo, dans les colonnes de De Tijd. "Nos meilleurs joueurs pourront enfin avoir un tournoi à domicile".

Le Belgian Knockout, mis sur pied à l'initiative de Thomas Pieters et doté aussi déjà d'un million d'euros, à Schilde, avait figuré au calendrier de l'European Tour durant deux ans, en 2018 et 2019. L'épreuve, combinant les formules de strokeplay et match play, avait été remportée par l'Italien Guido Migliozzi en 2019 et par l'Espagnol Adrian Otaegui en 2018 lors de la première édition.

Le Belgian Knockout avait repris le flambeau du Belgium Open, organisé par intermittence entre 1910 et 2000, et faisait partie auparavant de l'European Tour à partir de 1978.