La belle saison de Thomas Detry, champion du monde de golf

Les sportifs belges ont brillé dans à peu près tous les sports, en 2018. Il y a eu le football, le cyclisme, la gymnastique, le rallye, et on en passe beaucoup. Et il y a eu le golf, aussi. La Belgique vient de gagner la Coupe du monde, en Australie, grâce à Thomas Pieters et Thomas Detry , 26 et 25 ans. Un exploit pas forcément attendu, mais bien réel.

Thomas Detry et Thomas Pieters, vainqueurs de la Coupe du monde de golf - © WILLIAM WEST - AFP

Thomas, vous devez encore vous pincer, pour réaliser que vous avez gagné la Coupe du monde, avec Thomas Pieters ?

On revient doucement sur terre. C'était une semaine assez inouïe. C'est la Coupe du monde, je ne sais pas quoi dire d'autre. On est passé tellement près avec les Diables Rouges. Et celle-là, on la ramène en Belgique, Thomas et moi. C'est juste fantastique. Je viens de passer quatre semaines assez inoubliables. Et terminer par une victoire en Coupe du monde, avec un de mes tout bons potes, Thomas, c'était juste génial.

Justement, à propos de cette amitié, vous n'avez pas gagné avec un "simple" compatriote. Vous l'avez fait avec un garçon que vous connaissez depuis toujours, et qui est un vrai copain...

Oui, on se connaît depuis qu'on a sept ou huit ans, on jouait les tournois juniors ensemble, on a étudié ensemble, on était en équipe nationale ensemble, on voyageait ensemble. Puis on est tous les deux partis aux Etats-Unis. Lui est parti avant moi, et j'ai été le rejoindre. Finalement, on a un peu fait le même chemin. Il a un an de plus, donc il a toujours été un an avant moi. Je l'ai toujours suivi, et on a eu un parcours similaire. Et le fait de se retrouver au plus haut niveau européen dans le golf, et de pouvoir partager de tels moments avec lui, ça crée encore plus de liens, forcément.

Vous pensez que vous auriez pu gagner cette Coupe du monde s'il n'avait pas été votre ami ?

C'est difficile à dire, mais je pense que ça a beaucoup joué. On se connaît tellement bien. Je connais son jeu par coeur, donc ça m'a mis en confiance. Et c'est la même chose pour lui. On s'est vraiment amusé, pendant quatre jours, sur le terrain de golf. On jouait comme si on avait quinze ans, et qu'on tapait la balle, entre nous, sur un terrain en Belgique...

On pense souvent que la vraie amitié n'existe pas forcément, en sport. On avait vu Nicolas Colsaerts aider Thomas Pieters à tenter de monter sur le podium olympique, au nom de l'amitié. L'amitié existe en golf, peut-être plus qu'ailleurs ?

Je pense. Je ne sais pas exactement comment cela se passe dans le tennis ou dans d'autres sports, mais dans le golf, il y a un peu une fratrie. Souvent, pendant les tournois, on va manger ensemble. Entre Belges, on se côtoie en permanence, on est tout le temps ensemble. On est peut-être adversaires, mais on va souvent manger ensemble, avec des joueurs d'autres pays. Il n'y a pas vraiment cette ambiance de rivalité, en fait. On s'entend tous très bien. En plus, chez nous, les Belges, on a Nicolas Colsaerts, qui a été notre héros, quand on était petits. Maintenant, on se retrouve avec lui. Thomas l'a dépassé, mais il reste toujours une icône dans le golf belge, c'est clair et net. Et je suis sûr qu'il a encore beaucoup de belles années devant lui.