Koepka remporte l'USPGA, Woods 2ème, Pieters 6ème

L'Américain Brooks Koepka a remporté dimanche la 100ème édition du Championnat de la PGA, dernière levée du Grand Chelem 2018, avec deux coups d'avance sur son compatriote Tiger Woods, revenu au plus haut niveau après des années de galère et plusieurs opérations du dos. Quinzième avant le dernier jour, le Belge Thomas Pieters, 26 ans, a terminé à une superbe 6ème place après avoir rendu une carte de -4 ce dimanche. Un bogey au 17ème trou a anéanti ses rêves de Top 3 mais grâce à ce magnifique résultat, l'Anversois peut encore croire à une deuxième participation à la Ryder Cup, qui se déroule fin septembre en France pour l'édition 2018.

Vainqueur de son deuxième Majeur de l'année, à 28 ans, après son doublé à l'US Open (2017, 2018), Koepka a résisté jusqu'au bout, sans jamais faiblir, à un "Tigre" constant et brillant comme à ses plus beaux jours, qui a rendu dimanche une carte de 64, sa meilleure de la semaine.

Koepka n'a pas tremblé et termine cet USPGA à 16 coups sous le par, avec un total de 264, devant Tiger Woods et un autre revenant, l'Australien Adam Scott, qui n'a plus remporté un tournoi depuis 2016. Grâce à Scott et Woods, le suspense a duré jusqu'aux trois derniers trous de cette 100ème édition de très haut niveau, grâce à une armada de joueurs américains très affûtés.

"Je me suis battu, je suis resté concentré, et à la fin il ne me manque que deux coups. J'ai essayé d'être positif toute la semaine, tout le monde était formidable avec moi. Par rapport à l'année dernière, je suis content d'être là", a réagi Woods, 42 ans, qui pointait fin 2017 au-delà de la 1000ème place du classement mondial.

Il aura donc fallu six mois à l'ancien maître du golf mondial pour revenir tout près du sommet, comme l'avait déjà démontré sa 6e place très encourageante à l'Open britannique, en juillet, après avoir mené brièvement le tournoi le dernier jour.

Tiger Woods, l'homme aux 14 trophées majeurs, est vraiment de retour, c'est certain. Il est désormais candidat à une place de joueur dans l'équipe américaine de Ryder Cup pour l'édition 2018. Il est déjà certain d'y aller comme vice-capitaine de Jim Furyk. Le reste n'est plus qu'une formalité.