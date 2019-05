Koepka leader du PGA Championship, Pieters passe le cut, Woods fait ses valises

Thomas Pieters a passé le cut au 101e Championnat PGA, le 2e tournoi du Grand Chelem de la saison, après le 2e tour vendredi. Grand favori, l'Américain Tiger Woods a quant à lui été éliminé, alors que son compatriote Brooks Koepka, tenant du titre, a consolidé son statut de leader.

Thomas Pieters, 91e après un 1er tour en 74 coups, a rendu une seconde carte de 70 sur laquelle il a noté 3 birdies et 3 bogeys. L'Anversois est remonté au 68e rang avec un total de 144, ce qui lui permet de poursuivre l'aventure.

Ce second Major de la saison est par contre terminé pour Tiger Woods. L'Américain, vainqueur de son 15e titre en Grand Chelem il y a un mois au Masters d'Augusta, a manqué le cut pour un coup et a terminé à la 82e place après avoir rallié le club-house avec une carte de 73 (+3) pour un total de 145 (+5).

Brooks Koepka a rendu une carte de 65 (-5) pour un score de 128 (-12), nouveau record dans un tournoi du Grand Chelem à mi-parcours.

Le N.3 mondial a amélioré de deux coups le précédent record (130) réussi à cinq reprises dans l'histoire, la dernière fois par son compatriote Gary Woodland lors du Championnat PGA 2018.

Koepka, qui avait établi la veille un nouveau record du parcours de Bethpage, près de New York, avec sa carte de 63 (-7), compte sept coups d'avance sur ses premiers poursuivants, un autre Américain Jordan Spieth et l'Australien Adam Scott, 2e ex aequo (135, -5).

Koepka est bien parti pour remporter son quatrième titre du Grand Chelem et pourrait s'emparer dimanche de la première place du classement mondial.