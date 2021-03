Golf: Tiger Woods est rentré chez lui, trois semaines après son accident

Tiger Woods, la superstar du golf hospitalisée depuis le 23 février, date de l'accident de voiture qui l'a gravement blessé à la jambe droite, a annoncé mardi être rentré chez lui en Floride, où il poursuit sa convalescence.

"Je suis heureux d'annoncer que je suis rentré à la maison et que j'y continue ma convalescence. Je suis tellement reconnaissant pour les nombreux soutiens et encouragements reçus au cours des dernières semaines", a écrit Woods sur son compte Twitter.

"Merci aux incroyables chirurgiens, médecins, infirmières et personnel des centres médicaux Harbor-UCLA et Cedars-Sinaï, vous avez tous pris grand soin de moi et je ne saurais trop vous remercier. Je vais me rétablir à la maison et m'efforcer de redevenir plus fort chaque jour", a-t-il ajouté.

Le 23 février au petit matin, Woods s'est gravement blessé à la jambe droite après avoir perdu le contrôle de la voiture qu'il conduisait et effectué plusieurs tonneaux sur une route pentue et propice aux accidents près de Los Angeles.

Il a été longuement opéré au centre de traumatologie Harbor-UCLA, situé au sud de Los Angeles, notamment pour de multiples fractures ouvertes à la jambe droite qui ont nécessité de lui insérer une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville.

Trois jours plus tard, il a été transféré au Cedars-Sinaï où il depuis poursuivi ses soins orthopédiques et sa convalescence.

Selon le policier qui a découvert le champion, blessé mais conscient, dans sa voiture sérieusement endommagée, Tiger Woods "a eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant".

Opéré du dos pour la cinquième fois début janvier, il n'était déjà pas certain de pouvoir disputer le Masters en avril où il aurait été en quête d'un 15e titre du Grand Chelem.

Depuis, le grave accident dont il a été victime a jeté un voile sur la suite de sa carrière.