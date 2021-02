Golf : Plusieurs golfeurs joueront en rouge et noir ce dimanche en l'honneur de Tiger Woods

Rory McIlroy et Justin Thomas figurent parmi les golfeurs qui disputeront la dernière manche du Workday Championship at The Concession (WGC/10,5 millions de dollars), dimanche à Bradenton (Floride), avec un polo rouge et un pantalon noir. Ils veulent ainsi soutenir Tiger Woods, hospitalisé après un accident de voiture.

Woods, considéré comme l’un des meilleurs golfeurs de l’histoire, a pour habitude de porter un polo rouge et un pantalon noir lors de la dernière journée d’un tournoi.

Le joueur se trouve au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles où il a été transporté. Mardi, Tiger Woods avait été longuement opéré à l’hôpital Harbor-UCLA, un centre de traumatologie où il avait été évacué par les secours peu après son accident, pour de "multiples fractures ouvertes" à la jambe droite qui ont nécessité de lui insérer une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville.

Outre McIlroy et Thomas, plusieurs golfeurs, dont Collin Morikawa, leader à Bradenton, joueront dimanche leur dernier tour en rouge et noir, selon Golf Channel. La légende du circuit féminin Annika Sörenstam, qui dispute à Orlando son premier tournoi LPGA depuis 13 ans, a aussi annoncé qu’elle portera les couleurs de Woods.