Golf : Mickelson reverdit au Championnat PGA, Detry et Pieters ne passent pas le cut

Phil Mickelson, en quête d'un 6e titre Majeur qui serait historique pour son âge, 50 ans, pointe en tête du Championnat PGA, avec le Sud-Africain Louis Oosthuizen, après un 2e tour encore arbitré par le vent jeudi à Kiawah Island (Caroline du Sud).

Deux des plus gros favoris, le N.1 mondial Dustin Johnson et son dauphin Justin Thomas, déjà bien mal partis la veille, ont manqué le cut. Tout comme nos compatriotes Thomas Detry et Thomas Pieters.

Au sommet, se trouvent donc Mickelson et Oosthuizen, avec un total de -5 chacun.

"J'aborde le week-end avec une belle opportunité et ça me motive vraiment. Si on m'avait dit que je serais en tête, j'en profiterais vraiment. Mais là pour l'instant, il reste des choses à faire", a déclaré le premier qui vit une cure de jouvence et peut réussir à obtenir un nouveau sacre en Grand Chelem à un âge où personne dans l'histoire n'y est parvenu.

L'Américain Julius Boros reste pour l'heure le plus vieux lauréat, avec sa victoire à l'USPGA en 48 ans en 1968.

Mickelson avait récemment confier travailler sur son mental, première victime du temps qui passe, grâce notamment à la méditation, pour tenter de garder le même niveau de concentration sur quatre tours.

Koepka "dans le coup"

Tel sera son défi, mais en attendant vendredi il a une nouvelle fois montré sa capacité à se relancer, malgré une entame difficile. Il a en effet effacé trois bogeys concédés sur sa première moitié de parcours, en plaçant cinq de ses six birdies sur la seconde. La veille, il avait su finir à -2 en dépit de quatre bogeys commis sur ses six premiers trous.

Oosthuizen, vainqueur du British Open 2010, a longtemps cru le devancer d'un coup grâce à cinq birdies réussis. Mais un bogey au dernier trou, l'a privé de cette joie.

"Ce tour est un des meilleurs que j'ai produits", s'est néanmoins félicité le Sud-Africain de 38 ans.

Derrière ce duo, suit à un coup l'Américain Brooks Koepka. En embuscade la veille déjà à la 2e place, il a confirmé sa solidité, malgré un genou opéré en mars.

"C'était vraiment une journée difficile, compliqué de réussir les putts. Mais je suis à -4, dans le coup", a commenté celui qui a réussi deux superbes eagles aux N.7 et 11. Sans ses deux bogeys en fin de parcours, il aurait pu être leader.

A la 4e place, à deux longueurs, pointent les Sud-Africains Christiaan Bezuidenhout et Branden Grace, ainsi que le Japonais Hideki Matsuyama qui a rendu, comme Oosthuizen, la meilleure carte du jour (68), pour opérer une belle remontée au classement puisqu'il était 41e jeudi.

DeChambeau y croit

Un mois après son sacre au Masters d'Augusta, il peut réussir un doublé qui ne s'est plus produit depuis 2018 et les victoires à l'US Open et de l'USPGA de... Koepka.

Chez les autres cadors, Bryson DeChambeau, vainqueur du dernier US Open, s'est légèrement ressaisi (-1) pour occuper le 12e rang à quatre coups de la tête. "J'ai plutôt bien joué malgré les conditions. Je grimpe au classement lentement mais sûrement. Je serai bien là dimanche", a-t-il prévenu.

Collin Morikawa, tenant du titre, sacré en août 2020 au Harding Park de San Francisco, a lui vu sa machine s'enrayer après un 1er tour plutôt réussi. Il glisse au 25e rang (+1). L'Espagnol Jon Rahm, N.3 mondial, a dévissé encore plus bas, à la 39e place (+3) où est parvenu à remonter Rory McIlroy malgré une carte neutre (quatre birdies, quatre bogeys).

Derrière, l'Américain Jordan Spieth (50e, +4) a sérieusement compromis ses chances de remporter le seul Grand Chelem manquant à son palmarès.

Il peut néanmoins se consoler d'une assurance d'aller au bout du tournoi, contrairement à trois des quatre premiers mondiaux: Dustin Johnson, qui avait déjà manqué le cut au dernier Masters, Justin Thomas et Xander Schauffele (82es, +6).

Après un premier tour en 76 coups, Detry avait bien commencé en réalisant le par sur treize des quatorze premiers trous. Avec une place pour le dernier tour en point de mire, le Bruxellois partait à la faute au 15e trou et était obligé de réaliser un birdie sur les deux derniers trous mais sans succès. Il termine son 2e tour en 75 coups et à la 95e place, à deux coups d'une place au dernier tour.

Également auteur d'un premier tour en 76 coups, Pieters a mal débuté son deuxième tour avec quatre bogeys sur les neuf premiers trous, effaçant d'emblée ses espoirs de passer le cut. L'Anversois enchaînait ensuite trois bogeys et trois double bogeys pour un deuxième tour en 84 coups et une 140e place.