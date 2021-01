Golf, European Tour : Thomas Detry en tête après deux journées à Dubaï

Thomas Detry occupe la première place à l'issue du deuxième tour du Dubaï Desert Classic, tournoi de golf de l'European Tour doté de 3.250.000 dollars, joué vendredi sur le parcours de l'Emirates Golf Club à Dubaï.

C'est la deuxième journée sans faute pour le Bruxellois de 28 ans. Vendredi, il a une nouvelle fois joué en 67, cinq coups sous le par, grâce à autant de birdies. Avec un total de 134, soit dix sous le par, il devance d'une longueur l'Ecossais Robert MacIntyre (-9) et un trio de golfeurs composé du Sud-Africain Justun Harding, de l'Anglais Tommy Fleetwood et du Finlandais Kalle Samooja (-8).

Detry, qui n'avait pu franchir le cut de l'Abu Dhabi Championship la semaine passée, est donc très bien parti pour accrocher un bon résultat. Toujours à la recherche de son premier succès sur le principal circuit européen, il était parvenu à signer six top-10 la saison dernière.

"Ne pas faire de bogey sur ce parcours, c'est un bel accomplissement. Continuons comme ça", a déclaré Detry sur le site de l'European Tour. "J'ai joué un très bon golf, je suis resté sur le fairway. Je suis donc très content. Ce serait spécial de gagner. Je déménage ici dans quelques semaines, c'est ma nouvelle résidence. Gagner à la maison serait donc incroyable."

Les deux autres Belges engagés aux Émirats arabes unis, Nicolas Colsaerts et Thomas Pieters, sont aussi parvenus à passer le cut. Le premier est 43e (-1) et a rallié le club house en 73 coups, un au-dessus du par, après trois birdies, deux bogeys et un double bogey. Pieters a réalisé le même score. Après un triple bogey au trou N.2, il a enchainé trois birdies et un bogey. Il est 54e, à dix longueurs de Detry.

- Classement après le 2e tour (par 72)

1. Thomas Detry (Bel) 134=67-67 -10

2. Robert MacIntyre (Eco) 135=67-68

3. Tommy Fleetwood (Ang) 136=68-68

. Kalle Samooja (Fin) 136=68-68

. Justin Harding (AfS) 136=66-70

6. Mikko Korhonen (Fin) 137=70-67

. Brandon Stone (AfS) 137=70-67

. Lee Westwood (Ang) 137=69-68

. Adri Arnaus (Esp) 137=68-69

. Paul Casey (Ang) 137=67-70

. Kurt Kitayama (USA) 137=65-72