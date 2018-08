Furyk confirme les 8 meilleurs Américains pour le Ryder Cup, Woods dans l'attente

Jim Furyk, le capitaine de l'équipe américaine de Ryder Cup, a confirmé lundi, la sélection pour l'épreuve des huit joueurs les mieux classés auxquels pourrait s'ajouter début septembre Tiger Woods, deuxième dimanche du Championnat PGA, quatrième majeur de la saison.

En vertu du réglement, Furyk a ainsi ajouté Jordan Spieth, Bubba Watson, Webb Simpson et Rickie Fowler aux quatre joueurs déjà qualifiés.

Il s'agissait de Dustin Johnson, N.1 mondial, Patrick Reed, sacré au Masters, Justin Thomas, N.3 mondial et vainqueur du championnat PGA en 2017, et Brooks Koepka, N.2 et vainqueur dimanche à St Louis de son deuxième Majeur de l'année après l'US Open.

Furyk dispose encore de quatre invitations à distribuer début septembre, dont espère bénéficier Woods, avant que les Américains ne défendent leur trophée à Sain-Quentin-en-Yvelines, près de Paris.

Vainqueur de 14 tournois majeurs, Tiger Woods a déja été choisi comme vice-capitaine non-joueur mais sa deuxième place au championnat PGA dimanche a, semble-t-il, renforcé ses chances d'inclure l'équipe comme joueur.

Grâce à cette performance, il a gagné 25 places au classement mondial pour occuper désormais le 26e rang huit mois après son retour à la suite d'une opération de la colonne vertébrale.

"Je veux être dans l'équipe comme joueur", avait déclaré Woods au Championnat PGA. "Je vais être là de toutes façons"