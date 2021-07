European Tour : Thomas Pieters termine 12e de l’Irish Open, l’Australien Lucas Herbert l’emporte

Avec un dernier tour en 69 coups, trois sous le par, Thomas Pieters a terminé 12e de l’Irish Open de golf, tournoi de l’European Tour doté de 3 millions d’euros, dimanche, sur le parcours de Mount Juliet à Thomastown.

Pieters a rendu une carte comprenant cinq birdies et deux bogeys. Il termine avec un total de 276, l’Anversois compte sept coups de plus que l’Australien Lucas Herbert, qui a mené les débats du début à la fin pour s’imposer avec trois coups d’avance sur le Suédois Rikard Karlberg.

Nicolas Colsaerts a rendu une dernière carte de 71. Avec un eagle, deux birdies et trois bogeys, il gagne six places au classement et finit en 51e position.

Classement final :

1. Lucas Herbert (Aus) 269 = 64-67-70-68 -19 ; 2. Rikard Karlberg (Suè) 272 = 71-67-67-67 ; 3. Johannes Veerman (USA) 273 = 65-70-67-71 ; 4. Richard Bland (Ang) 274 = 69-66-72-67, Grant Forrest (Eco) 274 = 66-67-73-68, Richie Ramsay (Eco) 274 = 67-69-70-68, Dale Whitnell (Ang) 274 = 67-67-71-69, Francesco Laporta (Ita) 274 = 68-69-68-69 ; 9. Sean Crocker (USA) 275 = 67-70-70-68, Jason Scrivener (Aus) 275 = 67-69-70-69, Andrew Johnston (Ang) 275 = 67-70-69-69 ; 12. Thomas Pieters (Bel) 276 = 70-69-68-69 ; ...........51. Nicolas Colsaerts (Bel) 284 = 67-73-73-71