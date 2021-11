European Tour - Thomas Pieters après sa victoire au Masters du Portugal: "C'est fantastique"

Thomas Pieters a remporté le Masters du Portugal de golf (European Tour/1.500.000 dollars) dimanche à Vilamoura, signant par la même occasion son premier succès de l'année. "C'est fantastique", a réagi l'Anversois après le tournoi.

"J'ai dû attendre depuis ma dernière victoire (le Masters de Tchéquie en 2019, ndlr.). Mon caddie Adam Hadmin et moi-même avons travaillé dur et nous sentons que c'est une victoire méritée", a confié Pieters. "Mon swing n'était pas celui que j'attendais dans le dernier tour et je n'avais pas la confiance des premiers jours. Lorsque je suis arrivé au 18e trou, je ne savais pas que j'avais deux coups d'avance. Au final, j'ai récolté les fruits du travail effectué ces dernières semaines."