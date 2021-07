European Tour : Thomas Detry toujours en tête de l’Open d’Ecosse

Alors qu’il ne reste qu’une seule journée à disputer à l’Open d’Ecosse, Thomas Detry n’est plus qu’à 18 trous de l’exploit. Au terme du troisième tour, il occupe toujours la première place de l’Open de golf d’Écosse, épreuve de l’European Tour dotée de huit millions d’euros.

Avec 199 coups, 14 au-dessous du par, il partage la tête avec l’Anglais Matthew Fitzpatrick. Le duo possède un coup d’avance sur l’Espagnol John Rahm, le numéro un mondial.

Samedi, sur le parcours de golf Renaissance à North Berwick, Detry a bouclé son tour en 68 coups, soit trois sous le par. Le Bruxellois de 28 ans a réalisé un eagle sur le cinquième trou avant de réussir un birdie sur les septième et dixième trous. Son seul faux pas est survenu au huitième trou où il a enregistré un bogey. Au 17e trou, Detry a complètement manqué sa sortie et sa balle a atterri dans les gradins entre plusieurs tables et chaises. Avec un superbe coup, il a été capable de sauver le par.

Avec un tour en 67 coups, Thomas Pieters a réalisé une excellente remontée. Il a grimpé de la 62e à la 37e place.

Classement après le troisième tour – par 71

1. Matthew Fitzpatrick (Ang) 199 = 66-66-67 -14

. Thomas Detry (Bel) 199 = 66-65-68

3. Jon Rahm (Esp) 200 = 66-65-69

4. Lucas Herbert (Aus) 201 = 69-68-64

5. Min Woo Lee (Aus) 202 = 68-69-65

. Wade Ormsby (Aus) 202 = 67-69-66

. Scottie Scheffler (USA) 202 = 72-63-67

. 8. Alexander Björk (Suè) 203 = 72-68-63

. Adrian Otaegui (Esp) 203 = 68-70-65

. Richie Ramsay (Eco) 203 = 67-71-65

.Xander Schauffele (USA) 203 = 67-70-66

. Victor Perez (Fra) 203 = 69-68-66

. Ryan Palmer (USA) 203 = 66-70-67

; Padraig Harrington (Irl) 203 = 67-68-68

. David Law (Eco) 203 = 67-67-69

. Lee Westwood (Ang) 203 = 65-67-71

...

37. Thomas Pieters (Bel) 207 = 68-72-67