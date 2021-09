European Tour : Thomas Detry termine 4e de l'Open des Pays-Bas, Thomas Pieters est 9e

Thomas Detry a terminé à la 4e place de l'Open des Pays-Bas de golf (European Tour/1 million d'euros), où Thomas Pieters a accroché la 9e place dimanche sur le golf de Bernardus à Cromvoirt.

Detry occupait la 6e place à la veille du dernier tour, et sa carte de 70 coups lors de celui-ci a porté son score total à 273 coups, 15 en dessous du par. Le Bruxellois de 28 ans a donc encore grimpé de 2 places.

Pieters a quant à lui réussi un tour en 67 coups, avec 6 birdies et 1 bogey sur le dernier trou, lui permettant de gagner 12 places et d'intégrer le top 10. Son score de 275 coups, 13 en dessous du par, est 10 coups au-dessus de celui du Suédois Kristoffer Broberg. Ce dernier a su garder l'Allemand Matthias Schmid à distance avec 72 coups sur la dernière journée, et un total inférieur de 3 coups à celui de son concurrent.

C'est la deuxième victoire pour le Suédois de 35 ans sur l'European Tour après les BMW Masters de 2015. Broberg avait établi, plus tôt dans la compétition, un record de parcours de 61 coups en route vers sa victoire finale.

Dans le Race to Dubai, le classement de l'European Tour, Detry grimpe à la 21e place, tandis que Pieters est 64e.