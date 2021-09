European Tour : Thomas Detry deuxième de l'Open des Pays-Bas après la 2e journée, Thomas Pieters 39e

Thomas Detry pointe à la deuxième place partagée de l'Open des Pays-Bas de golf (European Tour/1.000.000 euros) à l'issue de la deuxième journée disputée sur le parcours du Bernardus Golf de Cromvoirt, vendredi aux Pays-Bas.

Après avoir joué 67 jeudi, le Bruxellois a encore fait mieux vendredi en rendant une carte de 66 coups, soit 6 sous le par, grâce à sept birdies pour un seul bogey. Avec un total de onze coups sous le par, Detry n'est qu'à une longueur du Suédois Kristoffer Broberg (-12).

"C'est fantastique", a lancé Detry au micro de l'organisation. "Pour être honnête, je me sens très bien. J'ai raté quelques chances mais mon jeu est vraiment parfaitement en place."

Thomas Pieters a dû se contenter d'une carte de 71, soit un coup sous le par, après deux birdies pour un bogey. Avec un total de quatre coups sous le par, il partage la 39e place.

Detry et Pieters ont passé le cut et joueront les deux derniers tours samedi et dimanche.