European Tour : Nicolas Colsaerts co-leader après le premier tour de l' Alfred Dunhill Links Championship

Nicolas Colsaerts, grâce à son premier tour en 64 coups, huit sous le par, est l'un des quatre leaders de l'Alfred Dunhill Links Championship, le tournoi de golf de l'European Tour doté de 5 millions de dollars. Il se déroule sur les parcours de St. Andrews Old Course, Carnoustie et Kingsbarns à St. Andrews, en Ecosse. L'Espagnol Adri Arnaus, l'Anglais Tyrrel Hatton et le Chinois Li Haotong ont fait aussi bien.

Le Bruxellois de 38 ans, qui a joué son premier tour sur le St. Andrews Old Course, a dû inscrire un bogey sur sa carte au deuxième trou. Sur les seize trous restants, il a inscrit deux eagles et cinq birdies.

Les choses ne se sont pas passées aussi bien pour Thomas Pieters et Thomas Detry. Les deux Olympiens n'ont pas fait mieux que le par 72 et partagent la 105e place. Pour passer le cut après trois tours, il est nécessaire de figurer dans le Top 60.