EPGA : Nicolas Colsaerts termine 2e de l'Open d'Italie, "heureux d'avoir retrouvé la tête du classement"

Grâce à un dernier tour en 68 coups, Nicolas Colsaerts a terminé deuxième du 77e Open d’Italie de golf, comptant pour l’European Tour et doté d’1 million d’euros, dimanche sur le parcours du Chervo golfclub à Pozzolengo.

"Je suis heureux d'avoir retrouvé la tête du classement", a déclaré Colsaerts. "Mon départ n'a pas été comme je l'avais prévu, un bogey, un putt trop court, etc. Avant le début du dernier tour, j'avais espéré réaliser un trois sous le par sur les neuf premiers trous. Cependant, je suis satisfait de mes cinq derniers trous où j'ai effectué encore quelques bons putts. C'est toujours fantastique de se battre pour la victoire, l'adrénaline monte, certainement sur une vieille épreuve open comme celle-ci. Cela engendre un sentiment fantastique et des émotions que l'on aime vivre", a ajouté le Bruxellois.

Colsaerts, qui était en quatrième position à l’entame du dernier tour avec quatre coups de plus que le duo anglais Laurie Canter et Ross McGowan, a encaissé un bogey sur le premier trou. Mais le Bruxellois a réussi trois birdies aux trous trois, six et douze. À trois trous de la fin, il est revenu à un point de McGowan. Colsaerts a encore marqué deux birdies aux trous seize et dix-huit et a pris la tête.

McGowan, qui au seizième trou a réussi un birdie à partir d’une position difficile dans un bunker, s’est rapproché. Spectateur sur le bord du parcours, Colsaerts a vu McGowan remporter la victoire avec un putt birdie d’environ six mètres.

Colsaerts est passé de la 117e à la 68e place dans The Race to Dubai, le classement de l’European Tour. Pour McGowan, 28 ans, c’est la deuxième victoire sur le circuit européen après le Masters de Madrid il y a onze ans.

Le classement final :

1. Ross McGowan (Ang) 268 = 66-64-67-71 -20

2. Nicolas Colsaerts (Bel) 269 = 68-67-66-68

. Laurie Canter (Ang) 269 = 60-68-69-72

5. Kristoffer Reitan (Nor) 271 = 66-70-70-65

. Jonathan Caldwell (Nir) 271 = 67-68-68-68

. Martin Kaymer (All) 271 = 69-66-68-68

. Adri Arnaus (Esp) 271 = 65-70-67-69

. Dean Burmester (AfS) 271 = 64-68-68-71

10. Damien Perrier (Fra) 272 = 65-71-71-63

. Antoine Rozner (Fra) 272 = 68-71-68-65

. Marcus Armitage (Ang) 272 = 67-70-69-66

. Joost Luiten (P-B) 272 = 70-66-68-68