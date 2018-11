Detry, vainqueur de la Coupe du Monde de golf avec Pieters: "C'est une expérience incroyable"

Pour la première fois de son histoire, la Belgique a remporté la Coupe du Monde de Golf, grâce à sa paire Thomas Detry/Thomas Pieters.

"C'est une expérience incroyable" déclare Thomas Detry. "C'était une longue journée. Les 9 derniers trous ont pris beaucoup de temps. On entendait les Australiens, devant nous, qui commençaient à faire des birdies. On savait donc qu'ils étaient là. Ce n'était pas évident. le format n'était pas évident, c'est un foursome, donc on alterne à chaque coup le joueur. C'est vraiment difficile de trouver du momentum. La clé aujourd'hui se trouvait sur les trous 10 et 11. On fait par au 10 et un super birdie au 11. Cela change la donne. Après, on a tenu."

"On n'était pas loin à la Coupe du monde de foot. On y a tous cru cette année, c'est clair. Mais dans 4 ans, cela va le faire" complète le Bruxellois. "Du coup c'est plutôt cool de remporter cette coupe du monde là ! C'est vrai que cette épreuve n'est pas forcément celle qu'on rêve de remporter en premier dans une carrière. Mais quand on s'y qualifie et qu'on la joue en plus avec l'un de ses meilleurs potes, c'est un peu un rêve éveillé. Rien ne remplace le fait de représenter son pays à l'autre bout de la planète. C'est génial !"

"Ça fait un bout de temps que je n'ai pas gagné de tournoi en individuel, mais cette victoire avec Thomas est tout aussi jouissive !" ajoute de son côté Thomas Pieters. "Ce succès est très important car il va permettre de changer la façon dont les jeunes chez nous voient le golf. C'est essentiel qu'ils puissent s'identifier à des joueurs qui gagnent. Dans quinze jours on fera une journée avec des jeunes golfeurs à la maison, et je sais que ça va être génial de leur transmettre un peu de cette victoire."