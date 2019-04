Detry, Colsaerts et Pieters caddies de luxe des jeunes golfeurs belges

La Fédération Royale Belge de golf (FRBG) a présenté vendredi à Waregem un plan sportif ambitieux en collaboration avec Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters et Thomas Detry, les trois meilleurs golfeurs belges, leur team de coaching belge (Michel Vanmeerbeek et Jérôme Theunis), les fédérations régionales et la PGA of Belgium.

Quelques mois après le titre de champions du monde de Thomas Detry et Thomas Pieters, le golf belge se porte bien. La Fédération belge de golf veut en profiter pour continuer d'évoluer et a lancé ce vendredi un nouveau projet dans le but d'aider les jeunes golfeurs amateurs belges à se développer. Un projet soutenu par les trois golfeurs belges professionnels: Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters et Thomas Detry.

Principalement basé sur la coopération et l'échange d'expériences, ce plan vise à améliorer les performances sportives des jeunes joueurs d'élite. Vanmeerbeeck a précisé les objectifs, lui qui en 2000 a pris en charge Colsaerts, 18 ans à l'époque, parvenant à l'amener au sommet.

"D'abord et avant tout, les joueurs eux-mêmes doivent avoir de l'ambition et faire en sorte d'atteindre leur objectif", a déclaré Vanmeerbeeck. "Le passage du circuit amateur au circuit professionnel reste un problème pour la plupart d'entre eux. Par exemple, les jeunes de 8 à 12 ans doivent maîtriser le jeu et les bases. De 12 à 16 ans, c'est au tour de la formation physique. Si vous maîtrisez ces deux choses, vous pouvez faire la transition vers le deuxième niveau en Europe. Il faut une coopération entre toutes les parties, les clubs, les entraîneurs professionnels, l'école, les fédérations flamande, francophone et belge. Des initiatives telles que le Belgian Knockout, organisé par la famille Pieters, sont également très importantes pour le golf et les golfeurs de notre pays. La collaboration est d'une grande importance dans un sport en évolution rapide comme le golf. En 1998, il n'y avait qu'un seul joueur sur le circuit européen ayant obtenu un score moyen de plus de 300 yards. En 2018, il y en avait 68. En 2010, l'âge moyen d'un joueur gagnant un tournoi était de 32 ans; il est maintenant de 23 ans."

Concrètement, en plus de l'aide et des conseils apportés par les entraîneurs professionnels aux entraîneurs de la Fédération, les trois golfeurs donneront de leur temps et de leur expérience aux plus jeunes.

Pieters est tout à fait d'accord pour dire que le transfert des connaissances est très important. "Quand j'avais 17 ans, ça m'aurait été utile. En prenant de telles initiatives, vous posez les bases pour les futurs talents."

Le golf en Belgique qui espère avec ce projet, refaire son handicap, sur les autres nations.

En marge de la conférence de presse, Detry, Pieters et Colsaerts ont dévoilé leur programme pour les prochaines semaines. Dès le 25 avril, Detry participera au Trophée Hassan II au Maroc. A partir du 2 mai, il disputera le Volvo China Open, le Made in Denmark et le British Masters, auquel Colsaerts participera également. A partir du 9 mai, Pieters s'est engagé aux tournois AT&T Byron Nelson et PGA Championship aux Etats-Unis après quoi il se rendra également au Danemark. Le 30 mai, les trois meilleurs joueurs belges seront présents au Belgian Knockout.