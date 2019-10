Dans la tête de Nicolas Colsaerts : "Va vendre des gaufres, tocard !"

After 7 years Nicolas Colsaerts is a winner again on the European Tour @Coelsss #OpenDeFrance pic.twitter.com/enM4OSN4mZ

Vous avez toujours rêvé d’être dans la tête d’un golfeur pendant les cinq heures d’un tour décisif ? Ne bougez pas. Nicolas Colsaerts a accepté de livrer trou par trou, presque coup par coup, ses pensées pendant ses 18 trous victorieux dimanche passé à l’open de France. Entre anecdotes, coups de bol, coups de chaud et coup de génie de son caddie, le "Coelss" partage avec nous son dimanche de folie. Avec quasiment autant de punchlines que de rebondissements. Le tout à la première personne. On le rappelle, il démarre la dernière journée avec trois coups d’avance sur le 2e, Coetzee.



Pour les spécialistes, voici le parcours en détail.

Les heures avant le départ : « Le secret ? Douze escargots de Bourgogne ! » La veille au soir, je suis allé au même restaurant que toute la semaine. Plusieurs personnes m’y ont accompagné tout au long du tournoi. Mes parents, mon manager Vincent Borremans ou Thomas Bjorn, le capitaine de Ryder Cup. Et tous les soirs, sans exception, je me suis enfilé douze escargots de Bourgogne. C’est sans doute ça le secret pour gagner un tournoi sur l’European Tour. Sinon ensuite j’ai plutôt bien dormi. Je n’étais pas spécialement nerveux avant le départ. C’était la routine du dimanche, avec la préparation de la valise à l’hôtel. J’ai mangé au players lounge avec Jamie Donaldson, 3e au classement alors et qui partageait ma partie. On se connaît depuis 20 ans. Sinon j’ai tout fait exactement comme d’habitude. Faire différemment est le meilleur moyen de s’ajouter de la pression. Ma dernière routine, c’est de m’asseoir cinq minutes sur mon sac avant le départ.

Les trois premiers trous (birdie-bogey-birdie) : " Pas aussi apaisant qu’espéré " Sur le premier trou, mon 2e coup est meilleur que je ne le pensais. J’avoue, je ne cherchais pas le drapeau mais le coup part un peu plus à gauche que prévu. Birdie donné. Gros coup de boost d’entrée. Et je me rends compte qu’avec le bogey de Coetzee, j’ai cinq coups d’avance ! C’est une surprise. Et, mentalement, ça influence forcément mon 2e trou que je ne joue pas parfaitement. J’ai même un coup de bol sur ce petit Par 3 car ça passe l’eau tout juste. Et là j’assiste en tant que spectateur au quintuple bogey de Jamie. Il se met deux fois dans l’eau. J’avais mal pour lui mais je dois rester dans mon truc. On le voit déjà, il va se passer des choses dès le départ. Une demie connerie au " golf national " est souvent une connerie irrémédiable. Ensuite sur le trois, un Par 5, j’ai de nouveau un coup de bol sur mon 2e coup. Ça tape un arbre, rebondit sur la tête d’une dame et ça vient se poser au bord du green, à six mètres du drapeau. Approche-putt et birdie facile. La dame a été toute gentille car elle m’a dit qu’elle était contente que la balle soit allée au bord du green grâce à elle. Je lui ai signé la balle en inscrivant "porte-bonheur, Bisous X X". Elle m’a envoyé un message à la fin pour me dire qu’elle était contente que j’avais gagné. Mais bon c’étaient trois premiers trous déjà fort rock and roll, pas aussi apaisants qu’espéré.

Deux bogeys 5 et 6 : "Premier coup de tension" Après un bon 4e trou, je suis un peu court sur mon approche au 5 et j’ai un putt de 20 mètres. Je me mets à moins de deux mètres, mais mon 2e putt est mauvais. Ce n’était pas trop prévu et je sens un premier coup de tension. Surtout que j’enchaîne par une autre petite connerie en ratant le green au 6, sur un coup à 95 mètres. Approche pas si mal mais je rate encore un putt de deux mètres. Deux de suite un dimanche, ce n’est pas l’idéal mais je sais que le 7 est compliqué et donc je me remets directement en selle et ça me permet de ne pas trop réfléchir à mes deux bêtises. On ne se parle pas trop avec Brian, mon caddie, dans ces moments-là. On sait qu’on a fait deux putts de merde, mais que la journée est encore longue.

Trous 9-10-11 (Par-Par-Par) : "Coetzee est en chaleur, mais je me dis que mon tour viendra" Au 9, je vois Coetzee mettre son départ dans l’eau mais pour moi il était hors de question de prendre le même risque et je savais qu’avec vent dans le dos je pourrais tenter de toucher le green en deux coups sur ce Par 5, même en jouant " safe " le premier. Mon 2e coup est d’ailleurs super et je me mets dans le bunker juste devant le green, idéal. Même si j’avais une interrogation sur le sable. C’était humide donc plus ferme et j’ai décidé de faire une sortie en sécurité, à deux-trois mètres du trou. Je vois Coetzee rentrer un putt improbable et moi mon putt fait " droite-gauche " alors que je le voyais " gauche-droite ". Un peu étonné. Lui fait donc birdie, je me prends un ou deux points dans la gueule par rapport au scénario du trou. Mais j’ai respecté le plan de jeu. J’attends mon moment. Et je reste dans cet état d’esprit les deux suivants. Birdie of the week goes to @gcoetzeegolf ????‍#OpenDeFrance pic.twitter.com/UhUojvpi7J — The European Tour (@EuropeanTour) 21 octobre 2019

Au 10, il y a un vent qui vient de la gauche donc je vise bord fairway gauche. Ma balle doit donc revenir vers le centre mais elle ne bouge pas ! J’ai un coup de chaud pendant le vol de ma balle qui va vers l’eau et je gueule " Pu… ! " pour qu’elle bouge. Premier face à face avec les justiciers de la langue française en direct à la télé. Aux 10 et au 11, Coetzee, lui, plante les drapeaux. Trois birdies d’affilée. Au 11, il glisse sur son coup de départ sur le Par3 et il a birdie donné. On me voit sourire et je lui dis d’ailleurs " pas mal comme coup avec le pied gauche qui glisse ". Je dis aussi à Brian : "Coetzee a son moment de chaleur, moi je n’ai encore rien eu. Pas de raison de s’exciter, ça va arriver. " Pas au 12 où j’ai une approche difficile et je fais bogey. J’ai deux coups de retard mais ça me chipote pas trop car je sais qu’il peut encore se passer des trucs.

Trous 13-14 (birdie-eagle) : "On commence à jouer le tie-break" Au 13, on fait tous les deux une bonne mise en jeu. Il joue en premier et plante à nouveau le drapeau. Là je me dis que je ne peux pas le laisser filer à trois coups d’avance et je fais aussi un bon coup de fer. Je rentre d’abord le putt pour birdie et lui rate ! Je sais que là, ça joue. On commence à être dans le tie-break. Au 14, un par 5, après un super drive, je n’ai pas de bol sur mon 2e coup qui glisse tout juste hors du green sinon j’avais un putt pour eagle. J’arrive près de ma balle et je vois que le lie (là où la balle repose) n’est pas terrible. Heureusement, vu les conditions météo, on peut placer la balle à un club de distance. Je la change de place et prends un lie bien meilleur, à 30 cm. Ce n’est pas à moi de jouer normalement car Donaldson est encore à 40 mètres et chipote dans le bunker. Les cameramans sont d’ailleurs avec lui. Mais je suis prêt, j’y vais ! C’est une bonne décision de jouer vite car je n’ai pas gambergé, je n’ai pas trop réfléchi au coup à jouer. Et ça rentre ! Eagle. Je serre le poing plutôt par réflexe. Coetzee vient " checker " pour me féliciter. On se connaît depuis des années. On se respecte. Chip-in eagle for Nico Colsaerts!



He's back in the lead.#OpenDeFrance pic.twitter.com/1NUaTlEbLp — The European Tour (@EuropeanTour) 20 octobre 2019

Trou 15 : "Je ne sais toujours pas que JB Hansen est devant" J’ai donc un coup d’avance sur Coetzee au départ du 15 et je me fais une grosse frayeur car ma balle n’arrive pas loin de la flotte à droite. Et puis Coetzee fait un coup dégueulasse et tout le monde voit tout de suite que ça part dans l’eau. Je vois qu’il met sa 2e balle dans l’eau aussi mais j’essaye de pas trop faire gaffe car j’ai mon 2e coup à jouer. Je tape un mauvais coup à gauche dans l’eau alors que j’ai jamais mis à gauche de ma vie sur ce trou-là. Ma première pensée : "Va vendre des gaufres, tocard !". Mais il faut limiter la casse. Comme je n’ai pas trop regardé le leaderboard (classement) jusque-là, je ne sais pas que JB Hansen fait une bonne partie. Je me dis que je joue juste contre Coetzee. Bref, mon lie n’est pas terrible sur mon drop, mon approche est un peu forte et je tombe presque dans l’eau à nouveau. Mais finalement, je limite la casse et je pense que je suis toujours en tête. The 15th wasn't kind to the leaders.



George Coetzee (-10)

Nicolas Colsaerts (-12)



Joachim B. Hansen takes the lead. (-13) pic.twitter.com/xcMzJibEOS — The European Tour (@EuropeanTour) 20 octobre 2019

Trous 16-17 (Par-Par) : "Je me rends compte que Hansen est devant" Il y a un leaderboard sur le green du 16, donc je viens de me rendre compte que je suis un point derrière JB Hansen. Il est temps d’appuyer pour aller chercher un birdie. Mon départ au 17 est canon. Plus de 300 mètres, plein fairway. J’ai 125 mètres pour le drapeau, vent favorable. Et là j’ai l’impression de faire un mauvais coup. Je me mets trois fois plus loin que prévu sur ce type de coup. Je m’insulte très fort, tout le monde l’entend en direct à la télé. Visiblement, ça a fait rire beaucoup de gens. Tout ça parce que je crois que je suis toujours derrière. Alors quand j’arrive sur le green et que je vois que Hansen a fait double bogey, je sais que si je fais 2 pars, c’est bon. J’ai déjà fait ma connerie au 15. Je ne vais pas laisser l’opportunité me glisser deux fois entre les doigts.

Trou 18 (Par) : "Brian a eu une super inspiration…" Il faut se rendre compte que c’est le Par 4 le plus difficile ou un des plus difficiles de l’année. Je n’ai franchement pas pensé une seconde au fait que j’avais mis la balle dans l’eau la veille. On a calculé qu’avec le bois 3, vent contre, je n’atteignais pas l’eau. Et qu’avec un fer je serais tenté de forcer. Mais ça traîne un peu dans la partie devant et je dois attendre. Et là Brian, incroyable, commence à me raconter que les gens de la ferme où il dort depuis 15 ans à l’open de France pensaient venir nous voir jouer le dimanche. Ils lui ont demandé combien de temps durait un 18 trous. "Une heure trente ?", pensaient-ils. On éclate de rire. Au départ du 18, au moment le plus important, le plus tendu, le point culminant du stress, on est là à rire comme des baleines. C’était ultra-intelligent de Brian qui a réussi à me faire penser à autre chose pendant ces 40-50 secondes d’attente. Je sais que si je prends le fairway, j’ai 90-95% de chance de gagner. Et puis je me mets sur le green, exactement là où il fallait. Un peu à droite car à gauche, c’était plus dangereux. J’arrive sur le green, je vois que je ne peux pas avoir un putt plus droit que ça. J’ai 8 mètres, légèrement en montée. Juste une question de dosage. Je n’ai même pas à viser. J’essaye de me laisser un 2e putt le plus court possible. Au moment où je le tape je vois que c’est bon. Il me reste 10 centimètres. Et là j’essaye d’en profiter. On voit à ma tête que je commence à me détendre. Je termine et là c’est tout en un coup : la délivrance, la fierté, la surprise. Ça faisait tellement longtemps qu’on attendait ça. Les émotions sont rapidement remontées à la surface. C’est un des plus beaux jours de ma carrière. Thomas Detry et Langasque m’aspergent de champagne. Mon père me tombe dans les bras. Je ne l’avais plus vu avec un visage aussi heureux depuis des années. Ma mère est en pleurs. Le sourire de Brian exprime le pur bonheur. Les larmes me viennent assez vite. Pendant l’interview en anglais, tout sort d’un coup. Sept ans de patience, de souffrance parfois. Les quelques mois précédents étaient compliqués car je jouais bien mais je me prenais les pieds dans le tapis sur quelques trous seulement. J’ai compris plus tard avec tous les messages reçus que j’avais touché les gens. Mais à ce moment-là, sur le green du 18, même sil fait froid, même s’il fait gris, pas super beau, j’ai l’impression d’être sur une plage, cocktail en main. 2,709 days after his last win, Nicolas Colsaerts can enjoy a winning walk once again.#OpenDeFrance pic.twitter.com/oMwjmfoAJM — The European Tour (@EuropeanTour) 20 octobre 2019