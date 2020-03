Coronavirus: Le Players Championship de golf annulé, la PGA arrête jusqu'en avril

Le Players Championship, cinquième tournoi de golf en terme de prestige (15 millions de dollars de prix), a été annulé jeudi à Ponte Vedra après sa première journée à cause du coronavirus, a annoncé le circuit professionnel nord-américain (PGA) qui met en pause sa saison au moins jusqu'au 5 avril.

Trois autres tournois masculins sur le sol américain sont également annulés: le Valspar Championship, le Match-Play (WGC) et l'Open du Texas à San Antonio.

Le rendez-vous suivant, pour l'heure maintenu, est le Masters d'Augusta, dont Tiger Woods est tenant du titre, est programmé du 9 au 12 avril.

"Nous nous sommes engagés dès le départ à être responsables, réfléchis et transparents dans notre processus de décision. Nous avons fait tout notre possible pour créer un environnement sûr pour nos joueurs afin de poursuivre l'événement tout au long du week-end, et nous nous sommes efforcés de donner à nos fans un répit bien nécessaire par rapport au climat actuel. Mais à ce stade - et alors que la situation continue à évoluer rapidement - la bonne chose à faire pour nos joueurs et nos fans est de faire une pause" écrit la PGA sur son site.