Coronavirus: Le PGA Championship, deuxième Grand Chelem de golf, reporté

Le PGA Championship, deuxième tournoi du Grand Chelem dans le calendrier du circuit professionnel nord-américain de golf, initialement prévu du 14 au 17 mai à San Francisco, a été reporté en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, a annoncé mardi l'instance.

La PGA a indiqué dans son communiqué "espérer reprogrammer l'évènement plus tard dans l'année". C'est le deuxième Majeur à être victime du Covid-19, après le Masters d'Augusta, qui devait se jouer du 9 au 12 avril mais qui a lui aussi repoussé à une date ultérieure.

Le principal circuit américain a également purement et simplement annulé le RBC Heritage (13-19 avril), la Zurich Classic of New Orleans (20-26 avril), le Wells Fargo Championship (27 avril-3 mai) et le AT&T Byron Nelson (4-10 mai). L'US Open de golf, qui se déroulera du 18 au 21 juin au Winged Foot Golf Club, reste pour l'instant au programme même si la situation continue à être évaluée.

L'Américain Brooks Koepka, 3e mondial, avait remporté le PGA Championship en 2019.