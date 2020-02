Coronavirus : Gagli et Molinari, deux golfeurs italiens placés en quarantaine, peuvent jouer à Oman

Fausse alerte pour Lorenzo Gagli et Edoardo Molinari: les deux golfeurs italiens, placés mercredi en quarantaine et interdits de participation à l'Open d'Oman de crainte qu'ils aient contracté le nouveau coronavirus, ont finalement été autorisés à s'aligner jeudi.

"Le ministère de la Santé d'Oman nous a informés que les résultats du test mené sur Gagli étaient négatifs", a indiqué dans un communiqué l'European Tour, le circuit européen dont l'Open d'Oman est une des épreuves.

"En raison de ces circonstances exceptionnelles, Lorenzo et Edoardo seront réintégrés au tournoi, en plus des autres participants", est-il encore précisé.

Gagli a récemment fait état de symptômes grippaux et a donc été placé en quarantaine, comme son compatriote, qui partage sa chambre.

Molinari, 39 ans, est originaire de Turin, tandis que Gagli, 34 ans, vient de Florence. Les deux villes sont situées dans des zones où des cas de coronavirus ont été recensés dernièrement.

Mercredi soir, le Florentin avait dénoncé une décision "inexplicable". Jeudi aux aurores, Molinari a indiqué sur Twitter se sentir "parfaitement bien".

"Pas de symptômes, pas de fièvre ni de rhume, rien qui cloche... Je m'ennuie juste à mourir", a écrit le Piémontais.

"Le bien-être de nos joueurs, du personnel et des spectateurs reste la priorité absolue de l'European Tour", s'est justifié dans le communiqué publié jeudi Keith Pelley, le patron du circuit européen.

L'Italie, où le nombre de contaminations a fait boule de neige depuis vendredi, est devenue le pays d'Europe le plus affecté avec plus de 400 cas et 12 décès, selon le dernier bilan des autorités.

En conséquence, de nombreux évènements sportifs ont été annulés, reportés ou se tiendront à huis clos.

Jeudi soir, le 16e de finale retour de Ligue Europa entre l'Inter Milan et Ludogorets se jouera ainsi à huis clos, les Bulgares étant arrivés en Lombardie avec des masques de protection sur le visage.