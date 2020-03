Colsaerts termine 18e de l'Open d'Oman

Nicolas Colsaerts a pris la 18e place de l'Open d'Oman de golf, tournoi de l'European Tour doté d'1,75 million de dollars, qui s'est achevé dimanche sur le parcours du golf d'Al Mouj à Muscat. Thomas Detry s'est classé 36e.

Nicolas Colsaerts, 37 ans, était 12e avant le dernier tour, qu'il a bouclé en 72 coups, avec quatre birdies, un bogey et un double bogey. Il recule de six places pour terminer 18e à six coups du vainqueur, le Finlandais Sami Valimaki (275). Celui-ci s'est imposé en barrage devant le Sud-Africain Brandon Stone.

Auteur d'une dernière carte de 70, Thomas Detry, 27 ans, prend la 36e place avec un total de 284.

Classement final:

1. Sami Valimaki (Fin) 275=74-67-64-70 -13

(wint play-off met par op derde extra hole)

2. Brandon Stone (AfS) 275=67-71-67-70

3. Adrien Saddier (Fra) 276=72-68-67-69

4. Guido Migiozzi (Ita) 277=66-72-68-71

. Mikko Korhonen (Fin) 277=73-67-65-72

6. Georges Coetzee (AfS) 279=68-73-72-66

. Alejandro Cañizares (Esp) 279=70-69-72-68

. Jordan Smith (Ang) 279=70-70-67-72

. Rasmus Højgaard (Dan) 279=67-68-70-74

10. Ross Fisher (Ang) 280=68-75-70-67

. Lorenzo Gagli (Ita) 280=69-70-73-68

. Grant Forrest (Eco) 280=70-73-69-68

. Connor Syme (Eco) 280=73-70-69-68

. Antoine Rozner (Fra) 280=71-70-70-69

. Martin Kaymer (All) 280=73-69-67-71

. Clément Sordet (Fra) 280=70-71-66-73

. Joost Luiten (P-B) 280=69-69-67-75

18. Nicolas Colsaerts (Bel) 281=69-67-73-72

...

36. Thomas Detry (Bel) 284=71-72-71-70