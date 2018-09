Colsaerts passe le cut à l'European Masters, Pieters et Detry éliminés

Nicolas Colsaerts s'est qualifié pour la phase finale de l'European Masters, tournoi de golf du Tour européen doté de 2,5 millions d'euros, vendredi, sur le parcours de Crans-sur-Pierre à Crans-Montana, en Suisse. Thomas Pieters et Thomas Detry n'ont pas réussi à passer le cut.

Le Bruxellois, 35 ans, pointait en 81e position après un premier tour en 71 coups. Vendredi, il a réussi une belle remontée au classement grâce à quatre birdies et un eagle pour deux bogeys. Avec une carte de 66, 4 sous le par, il gagne 56 places au classement, où il figure désormais en 25e position. Colsaerts compte six coups de retard sur le Japonais Hideto Tanihara.

Thomas Detry et Thomas Pieters, qui se partageaient la dixième place, ont connu un jour sans. Detry a eu besoin de 75 coups et a chuté en 91e position. Pieters a rendu une carte de 77 et a dégringolé au 105e rang.

. Classement après le 2e tour:

1. Hideto Tanihara (Jap) 131=65-66 -9

2. Matthew Fitzpatrick (Ang) 133=69-64

. Lucas Bjerregaard (Dan) 133=68-65

. Doug Ghim (USA) 133=68-65

5. Haydn Porteous (AfS) 134=69-65

. Mikael Lorenzo-Vera (Fra) 134=68-66

. Stephen Gallacher (Eco) 134=68-66

. Danny Willett (Ang) 134=68-66

9. Ashun Wu (Chl) 135=70-65

. S.S.P. Chawrasia (Ind) 135=69-66

. Thomas Aiken (AfS) 135=68-67

. Alexander Levy (Fra) 135=67-68

. Nacho Elvira (Esp) 135=66-69

. Søren Kjeldsen (Dan) 135=65-70

. Alexander Kieffer (All) 135=64-71

...

25. Nicolas Colsaerts (Bel) 137=71-66

-------------------------------------------------

91. Thomas Detry (Bel) 142=67-75

105. Thomas Pieters (Bel) 144=67-77