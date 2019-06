Adem Wahbi: "Il n'y a rien que je ne puisse pas faire"

Né, il y a vingt ans, Adem Wahib est atteint d’une diplégie, maladie qui paralysie en partie ses membres inférieurs.

Mais Adem ne se laisse pas abattre pour autant.

Sportif dans l’âme, il tente le tennis et le basket, malheureusement, il chute régulièrement sur ces terrains en dur.

Alors, un jour en vacances avec ses parents, il teste le golf. C’est le coup de foudre, Adam a trouvé Son sport.

Il débute au club de Rigenée avant de déménager au golf de Sept Fontaines, plus proche de son domicile.

Le gamin est doué, progresse rapidement et descend son handicap jusqu’à un.

Il intègre ensuite la Ligue Handisport Francophone avec le statut d’Espoir Sportif International.

Toujours amateurs, Adam suit des études en ressources humaines.

Il a également un programme de golfeur professionnel même s’il est toujours amateur : quatre séances de condition physique

par semaine, quatre visites chez le kiné par semaine et cinq à six entraînements hebdomadaires sur le terrain de golf.

Il travaille aussi avec une coach mentale, Dominique Monami.

Les résultats suivent, Adem est actuellement premier belge et cinquième mondial dans sa catégorie.

Il rêve de participer un jour aux Jeux Paralympiques, malheureusement aujourd’hui, le golf ne fait pas partie des sports retenus.

Présent jeudi 6 juin au golf de la Tounette pour la journée Golf to Tokyo, Adam est venu pour promouvoir le golf et montrer à tous que malgré un handicap tout est possible.

Adam rêve de devenir un jour golfeur professionnel et de pouvoir jouer sur le tour Européen, un défi difficile à relever

mais Adam a une énorme force de caractère, une force mentale à toute épreuve et une motivation extrême qu’il est prêt à déplacer des montagnes.

Il déclare lui-même : "Il n’y a rien que je ne puisse pas faire".

Il y a quelques semaines, L’European Tour a publié une vidéo des exploits d’Adem. Rapidement visionné plusieurs dizaines de milliers de fois, Adem s’est rendu compte qu’il devient un exemple pour toutes les personnes atteintes d’un handicap.

Il avoue lui-même : "Au début, quand j’étais un peu plus petit, je ne réalisais pas trop et ça ne m’intéressait pas trop d’être une image parce que je me sentais trop jeûne, et puis, j’ai reçu cette vidéo de l’European Tour et ça a fait un buzz énorme avec plus de cent mille vues.

Beaucoup de gens m’ont envoyé des messages, et des gens avec un handicap qui me disaient, ah oui, c’est possible, j’ai alors compris que je pouvais être un exemple pour beaucoup de gens"

Aujourd’hui, bien dans sa tête, bien dans sa peau, Adam n’a plus qu’un seul objectif : Gagner la médaille d’or aux Jeux Paralympiques.