100% Sport, le coup de sonde : Golf – un Belge remportera-t-il un jour le Masters ?

C’est l’événement sportif du week-end aux Etats-Unis et pour tous les amateurs de golf : le Masters d’Augusta. Habituellement, le Masters est le premier des quatre Majeurs de la saison de golf mais à cause de la crise sanitaire, la compétition basée dans l’Etat de Géorgie a finalement lieu en novembre (au lieu d’avril) et après les deux autres majeurs (l’Open britannique ayant été annulé).

Cette saison, il n’y a pas de Belge sur les greens de l’Augusta National mais trois y ont déjà participé : Flory Van Donck en 1958, Nicolas Colsaerts en 2013 et Thomas Pieters en 2017 et 2018. L’Anversois avait d’ailleurs terminé à une magnifique quatrième place lors de sa première participation et avait joué pour la green jacket, célèbre trophée de la victoire finale jusqu’au 16e trou de son dernier tour.

La question qu’on vous pose aujourd’hui est simple : pensez-vous qu’un Belge remportera, un jour, le prestigieux Masters d’Augusta ? Réponse de notre coup de sonde, lundi dans "100% Sport".