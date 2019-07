Jean-Eric Vergne - © BRITTA PEDERSEN - AFP

Vergne conserve son titre de champion de Formule E, le dernier E-Prix pour Frijns, Vandoorne 8e -... Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) est devenu champion du monde de Formule E pour la deuxième fois de sa carrière dimanche au terme de l'E-Prix de New York, dernière manche du championnat. Le Français, vainqueur l'an dernier, est le premier à réussir ce doublé. Septième à l'arrivée, il a parfaitement géré son avance sur ses plus proches poursuivants Lucas Di Grassi et Mitch Evans qui se sont d'ailleurs accrochés dans le dernier tour et ont terminé hors des points. Sébastien Buemi en a profité pour s'emparer de la 2e place du général avec 119 points, à 17 unités de Vergne (136). Lucas Di Grassi termine lui troisième avec 108 points. La victoire du jour est elle revenue au Néerlandais Robin Frijns qui a dominé ses adversaires pour décrocher une deuxième victoire cette saison après son succès à Paris. Il a devancé le Britannique Alexander Sims qui partait en pole et Buemi, vainqueur samedi. Cinquième sur la grille, Stoffel Vandoorne a finalement terminé 8e alors que Jérôme D'Ambrosio a fini à la 11e place. Au général, D'Ambrosio termine la saison à la 11e place avec 67 points tandis que Vandoorne a fini 16e avec 35 points au compteur.