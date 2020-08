Vandoorne : "Une victoire incroyable, une course parfaite, et la deuxième place en bonus !"

Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) a décroché ce jeudi la première victoire de sa carrière dans le championnat de Formule E, qu'il a rejoint fin 2018 après deux saisons très compliquées chez McLaren en Formule 1.

Impérial lors de la dernière épreuve de la saison 6 disputée sur le circuit de l'aéroport de Tempelhof, à Berlin, le pilote belge, déjà auteur de la pole position plus tôt dans la journée, peut désormais regagner les paddocks de Formule 1 (il est également pilote de réserve de l'écurie Mercedes) le moral gonflé à bloc.

"C'était une course incroyable, ce genre de course parfaite, sans la moindre menace pour ma première place, a résumé Stoffel Vandoorne. Sébastien Buemi a toujours été proche, mais la situation a toujours été sous contrôle. Et puis Mercedes signe un doublé, on ne pouvait pas rêver mieux pour terminer cette saison. La deuxième place du championnat, c'est du bonus !"

"On savait qu'on avait un bon rythme en course, on l'avait démontré ces derniers jours, a repris le désormais vice-Champion de Formule E. Mais cette fois, on a pu s'élancer depuis la première place et garder la tête pendant tout l'E-Prix, c'est très différent ! Je suis très heureux que tout se soit parfaitement mis en place ce jeudi. Tout a été parfait."