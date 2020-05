Vandoorne termine 5e de la deuxième manche du "Race at Home Challenge", D'Amborosio 12e

Stoffel Vandoorne (Mercedes) a terminé à la 5e place de la deuxième manche du "Race at Home Challenge", la course virtuelle du championnat automobile de Formule E. Autre Belge engagé, Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing) a terminé en 12e position. L'Allemand Max Günther (BMW) a été le plus rapide.

Comme lors de la première manche, Vandoorne avait décroché la pole position mais n'est pas parvenu à la conserver. Il a ensuite perdu du terrain après avoir touché un mur à deux reprises, laissant Günther remporter sa deuxième victoire de rang dans cette compétition virtuelle. Samedi, plutôt que d'utiliser un circuit pré-existant sur le jeu rFactor 2, la course s'est tenue sur un tracé généré par ordinateur à Jersey City.

L'arrêt forcé par la pandémie de Covid-19 du championnat mondial des monoplaces électriques de Formule E a contraint les organisateurs à se montrer inventifs. Ils ont décidé d'organiser une série de courses sur simulateurs entre les véritables pilotes du championnat, le "Race at Home Challenge", dont les fonds récoltés seront reversés à l'UNICEF.

Les fans peuvent également participer à des courses en ligne en direct et ainsi faire un don à une organisation d'aide pour des projets d'urgence.