Stoffel Vandoorne a testé la première monoplace version Formule E de Mercedes la semaine dernière, mercredi, jeudi et vendredi en Italie, a communiqué jeudi le constructeur allemand fier de présenter la sortie de sa Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01.

Mercedes espère pouvoir intégrer à terme le championnat de Formule Electrique que dispute déjà le Courtraisien, 27 ans, sous les couleurs de HWA Racelab, lié à Mercedes.

Stoffel Vandoorne et l'Italo-suisse Edoardo Mortara, pilote DTM pour Mercedes en 2017 et 2018 et en Formule E avec Venturi cette année, ont effectué des essais à Varano.

"Ce fut un moment très spécial d'être le premier à piloter la nouvelle Mercedes-Benz EQ FE la semaine dernière ! 527km pour Edo et moi. Impatient de voir cette Silver Arrow entièrement électrique sur la grille à la fin de l'année !", a commenté Stoffel Vandoorne, jeudi, sur les réseaux sociaux. Le Belge est aussi pilote du simulateur chez Mercedes cette année.