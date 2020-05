Vandoorne 5e de la deuxième manche du "Race at Home Challenge", D'Ambrosio 12e

Vandoorne termine 5e de la deuxième manche du "Race at Home Challenge", D'Amborosio 12e - © MANAN VATSYAYANA - AFP

Virtual Formula-E - Round 2 : La revanche de Vandoorne ? - Formula E - 03/05/2020 Ce deuxième ePrix virtuel sera-t-il enfin le temps de la consécration pour notre Stoffel Vandoorne national ? Lors de la manche inaugurale et après avoir signé la pole position, le pilote Mercedes EQ s’est fait piéger percutant le mur d’une des chicanes les plus traître du tracé de Hong-Kong. Cette erreur ayant ouvert une voie royale à Maximilian Gunther (BMWi Andretti). Franchissant le drapeau à damiers en vainqueur devant Nick Cassidy (Envision Virgin) et Pascal Wehrlein (Mahindra).