RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo les qualifications et la course de l'E-Prix de Monaco ce samedi.

Les qualifications seront diffusées en direct exclusif sur Auvio à 11h45.



La course sera visible sur Auvio et en télé sur La Deux, dès 16h10.



Oliver Rowland (Nissan e.Dams) s'est montré le plus rapide lors de la Super Pole. Mais en raison d'une pénalité, c'est bien Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) qui occupera la première place sur la grille. Stoffel Vandoorne (11e, HWA Race Lab) et Jérôme D'Ambrosio (17e, Mahindra) s'élanceront en dehors du Top 10.